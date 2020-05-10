Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.05.2020

BTC/USD

8601.06

ETH/USD

186.20

LTC/USD

41.47

НБУ 10.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Журналист из Москвы рассказал, как в Кремле относятся к Зеленскому
НОВОСТИ Все новости

Журналист из Москвы рассказал, как в Кремле относятся к Зеленскому

Корреспондент УНИАН Роман Цымбалюк рассказал о настроениях официальной Москвы в отношении украинской власти

сегодня, 18:34 1144
Автор:

• Екатерина Белоброва

Журналист из Москвы рассказал, как в Кремле относятся к Зеленскому

Журналист агентства УНИАН, аккредитованный в России, Роман Цымбалюк рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский все чаще стал подвергаться Кремлем острой критике. Об этом передает издание "Факты".

По словам специального корреспондента, российское руководство не находит в Зеленском признаков для готовности капитулировать или существенно уступить в интересах страны-агрессора на Донбассе или в Крыму.

Также Цымбалюк напомнил, что с начала этого года российская пропаганда активно пытается очернить образ украинского президента в глазах обывателей, создавая ему имидж нациста и продолжателя дела хунты, которой  ими же представлялся пятый украинский гарант  Петр Порошенко. 

"Показательно, что во время годовщины победы Зеленского во втором туре российские пропагандисты называли его президентом-нацистом… Российским детям внушают, что нацистов нужно убивать. Хотелось бы, чтобы это услышал наш президент", - подчеркнул Цымбалюк, давая эксклюзивные комментарии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер российского народа Владимир Путин комплиментарно отзывался об украинском гаранте Владимире Зеленском.  Так, в ноябре прошлого года Путин отметил,  что он никогда не встречался с Зеленским, был всего лишь один разговор по телефону, из которого глава РФ сделал вывод, что гарант Украины симпатичный и искренний человек.

"Я считаю, что президент Украины реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - заключил президент России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fakty.ua/343294-cimbalyuk-rasskazal-chto-v-moskve-dumayut-o-zelenskom
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...