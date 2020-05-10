Журналист из Москвы рассказал, как в Кремле относятся к Зеленскому

Журналист агентства УНИАН, аккредитованный в России, Роман Цымбалюк рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский все чаще стал подвергаться Кремлем острой критике. Об этом передает издание "Факты".

По словам специального корреспондента, российское руководство не находит в Зеленском признаков для готовности капитулировать или существенно уступить в интересах страны-агрессора на Донбассе или в Крыму.

Также Цымбалюк напомнил, что с начала этого года российская пропаганда активно пытается очернить образ украинского президента в глазах обывателей, создавая ему имидж нациста и продолжателя дела хунты, которой ими же представлялся пятый украинский гарант Петр Порошенко.

"Показательно, что во время годовщины победы Зеленского во втором туре российские пропагандисты называли его президентом-нацистом… Российским детям внушают, что нацистов нужно убивать. Хотелось бы, чтобы это услышал наш президент", - подчеркнул Цымбалюк, давая эксклюзивные комментарии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер российского народа Владимир Путин комплиментарно отзывался об украинском гаранте Владимире Зеленском. Так, в ноябре прошлого года Путин отметил, что он никогда не встречался с Зеленским, был всего лишь один разговор по телефону, из которого глава РФ сделал вывод, что гарант Украины симпатичный и искренний человек.

"Я считаю, что президент Украины реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - заключил президент России.

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