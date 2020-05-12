Совет ЕС утвердил политику по Восточному партнерству после 2020 года

Совет Европейского союза 11 мая утвердил выводы о политике в отношении стран "Восточного партнерства" на период после 2020 года. В документе признаны европейские стремления и европейский выбор восточных партнеров, в том числе и Украины. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.



Совет ЕС отметил стратегическое значение формата "Восточного партнерства", в который входят Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения. Кроме того, в документе говорится о приверженности созданию совместной зоны общей демократии, процветания и стабильности, что было указано в декларации саммита 2017 года.

В Евросоюзе отметили, что отношении 6 стран будет применяться подход, основанный на стимулах и выдвижении условий как средстве поощрения восточных стран-партнеров продолжать реформы. Также в выводах указано, что "Восточное партнерство" должно оставаться амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основой для сотрудничества. Это, в свою очередь, должно позволить государствам-членам и восточным партнерам совместно решать общие и глобальные проблемы в широком спектре областей.

Наиболее значимыми аспектами сотрудничества должны стать расширение торговли, продолжение нормативного сближения, создание условий для постоянного приближения ассоциированных стран к внутреннему рынку ЕС и постепенной экономической интеграции, улучшение доступа к финансированию и, где это применимо, дальнейшая интеграция экономик восточных стран-партнеров и ЕС. Кроме того, должны быть устранены торговые барьеры и улучшены меры безопасности пищевых продуктов, а также санитарные и фитосанитарные меры.

Ранее "Комментарии" писали, что Европейская комиссия обозначила, что ее членов беспокоит ситуация с назначением кандидатов на важнейшие государственные должности без прохождения соответствующего конкурса.

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