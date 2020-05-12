Совет ЕС утвердил политику по Восточному партнерству после 2020 года

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Совет Европейского союза 11 мая утвердил выводы о
политике в отношении стран "Восточного партнерства" на период после 2020 года.
В документе признаны европейские стремления и европейский выбор восточных партнеров,
в том числе и Украины. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на
пресс-службу Совета Евросоюза.
Совет ЕС отметил стратегическое значение формата "Восточного
партнерства", в который входят Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан
и Армения. Кроме того, в документе говорится
о приверженности созданию совместной зоны общей демократии, процветания и
стабильности, что было указано в декларации саммита 2017 года.
В Евросоюзе отметили, что отношении 6 стран будет
применяться подход, основанный на стимулах и выдвижении условий как средстве
поощрения восточных стран-партнеров продолжать реформы. Также в выводах
указано, что "Восточное партнерство" должно оставаться амбициозной, гибкой и
всеобъемлющей основой для сотрудничества. Это, в свою очередь, должно позволить
государствам-членам и восточным партнерам совместно решать общие и глобальные
проблемы в широком спектре областей.
Наиболее значимыми аспектами сотрудничества должны стать
расширение торговли, продолжение нормативного сближения, создание условий для
постоянного приближения ассоциированных стран к внутреннему рынку ЕС и
постепенной экономической интеграции, улучшение доступа к финансированию и, где
это применимо, дальнейшая интеграция экономик восточных стран-партнеров и ЕС.
Кроме того, должны быть устранены торговые барьеры и улучшены меры безопасности
пищевых продуктов, а также санитарные и фитосанитарные меры.
Ранее "Комментарии" писали, что Европейская
комиссия обозначила, что ее членов беспокоит ситуация с назначением
кандидатов на важнейшие государственные должности без прохождения
соответствующего конкурса.
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