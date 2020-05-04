В Евросоюзе обеспокоены назначением топ-чиновников Украины без конкурса

Европейская комиссия обозначила, что ее членов беспокоит ситуация с назначением кандидатов на важнейшие государственные должности без прохождения соответствующего конкурса. Об этом сообщается на сайте Кабмина после политической дискуссии в рамках "Украина-Евросоюз".

Пресс-служба правительства отметила, что данный диалог прошел с участием представителей Еврокомиссии, программы поддержки совершенствования управления и менеджмента ОЭСР SIGMA, Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства цифровой трансформации, Национального агентства по вопросам государственной службы и Офиса реформ КМУ.

"Представители Европейской комиссии выразили обеспокоенность остановкой конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы и введением особых условий отбора во время карантина и надежду, что применение механизма отбора через собеседование будет иметь временный характер", - говорится в сообщении.

Отметим, на период карантина и 30 дней после его завершения действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Данная процедура предусматривает временные назначения в исключительных случаях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство разрешило назначить руководителя Государственной налоговой службы только после прохождения обычного собеседования, в результате чего эту должность занял Алексей Любченко.

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