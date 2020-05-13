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Козак прибыл в Берлин обсудить войну на Донбассе

"Правая рука" президента России Дмитрий Козак приехал провести встречу с руководством Германии как третьей стороной по вопросу перемирия на Донбассе

сегодня, 16:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

Козак прибыл в Берлин обсудить войну на Донбассе

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры по Украине. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

Как известно, Козак назначен главным куратором в Кремле, отвечающим за комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе, а потому именно с этой целью связывают его визит в Берлин сегодня днем.

"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил источник в российской прессе.

Еще одно издание РИА Новости подтвердил, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом по приглашению Германии для переговоров по урегулированию на Донбассе и установления личного контакта с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Госдуму РФ был внесен законопроект, расширяющий перечень прав сотрудников полиции и силовых структур.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kozak-pribyl-berlin-peregovory-donbassu-1589375702.html
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