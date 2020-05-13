В Госдуме РФ расширят полномочия полиции и силовиков

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9040.75
ETH/USD
193.11
LTC/USD
42.61
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
29.20
RUB/UAH
0.36
В Государственной Думе России будет рассмотрен законопроект, существенно расширяющий права сотрудников правоохранительных органов. Об этом передает российская газета "Коммерсант".
В частности, полиции предоставят право на вскрытие автомобилей, проникновение в помещения граждан, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий. Также издание приводит полный перечень прав полицейских, которые могут у них появиться, если большинство депутатов поддержат такую инициативу:
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Госдума РФ отметила запрет на изображение нацистской свастики.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости