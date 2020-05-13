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В Госдуме РФ расширят полномочия полиции и силовиков

Российские депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, расширяющий полномочия полиции

сегодня, 15:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Госдуме РФ расширят полномочия полиции и силовиков

В Государственной Думе России будет рассмотрен законопроект, существенно расширяющий права сотрудников правоохранительных органов. Об этом передает российская газета "Коммерсант".

В частности, полиции предоставят право на вскрытие автомобилей, проникновение в помещения граждан, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий. Также издание приводит полный перечень прав полицейских, которые могут у них появиться, если большинство депутатов поддержат такую инициативу:

  • обозначать места преступлений "доступными средствами, в том числе визуальными";
  • блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты;
  • входить или проникать на земельные участки, в жилые дома и другие помещения граждан;
  • вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни граждан, обеспечения их безопасности;
  • применить оружие не только в уже предусмотренных случаях (если при задержании злоумышленник сам достал оружие, приблизился к сотруднику, сократив указанное последним расстояние, или прикоснулся к его огнестрельному оружию), но и если тот совершил "иные действия, позволяющие расценивать их как угрозу нападения";
  • также предлагается установить, что полицейский "не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Госдума РФ отметила запрет на изображение нацистской свастики.







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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4342907?from=hotnews
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