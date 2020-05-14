В Госдепе США отреагировали на запрос Медведчука об американских биолабораториях, - Куракин

Помощник заместителя госсекретаря США Джордж Кент фактически обвинил в распространении "российских фейков" посольство США в Киеве. Так прокомментировал выступление Кента в ходе видеоконференции "Укрепление отношений США и Восточной Европы во время пандемии" политический обозреватель Алексей Куракин.

"Вот только озвученное господином Кентом почему-то вызывает смех у всех адекватных людей. И вопросы к наличию отсутствия психического здоровья у чиновников из Госдепа", - написал Куракин у себя в Facebook.

Информационный резонанс получился настолько сильным, пишет Куракин, что скандал вышел на мировой уровень – поэтому Госдепартаменту пришлось реагировать.

"Дело в том, что американец пожаловался на… Виктора Медведчука, который и поднял вопрос о деятельности биолабораторий США в Украине. Причем, как мы помним, информационный резонанс получился настолько сильным, что даже Китай официально поинтересовался: "Господа американцы! А не пора ли свои лаборатории забрать взад - на территорию США?", - написал он.

Куракин напомнил об официальной реакции Китая.

"МИД КНР не просто выразил "серьезную обеспокоенность", а практически прямым текстом потребовал от США закрыть биолаборатории на территории бывших республик СССР", - охарактеризовал журналист международный скандал.

Но из выступления Джорджа Кента, пишет Куракин, получается, что это посольство США распространяет "российские фейки" о биолабораториях Пентагона на территории Украины.

"О каких фейках говорит Кент!? Ведь не далее, как 22 апреля 2020 года посольство США в Украине официально признало факт "мирной" работы биологических лабораторий Пентагона с опасными патогенами на территории Украины! Выходит, что это посольство США распространяет фейки по заданию Кремля!?", - подчеркнул журналист противоречия в выступлении Джорджа Кента.

Куракин пишет, что нервозность Госдепартамента и Пентагона из-за того, что скандал стал международным и китайцы официально предъявили претензии, видна невооруженным взглядом.

"В США были морально не готовы к тому, что в Украине, которую в Госдепе уже считали своей колонией, прагматичный оппозиционер Медведчук подымет вопрос о биологической "благотворительности" Пентагона. И его поддержит множество людей, желающих получить ответ на вопрос: "Кто и по какому праву превратил Украину в биологический полигон США?", - задается вопросом журналист.

По словам Куракина, в Госдепартаменте нервничают, "потому что за запросом Медведчука кроется не простое и единичное любопытство, а последовательная стратегия по уничтожению внешнего влияния на Украину".

"Ну, а по факту, аргументированной позиции Медведчука – а он приводил конкретные данные в своем запросе к Зеленскому и уже один раз поймал посольство США на жульничестве! – Госдеп пока смог противопоставить лишь истерику и старую информационную "жвачку" про "руку Кремля", - резюмировал политический обозреватель Алексей Куракин.





Как сообщал портал "Комментарии", ранее Медведчук и Кузьмин потребовали от власти отчета о проверках американских биолабораторий в Украине

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