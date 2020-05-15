"Меня неправильно поняли": Саакашвили пояснил свою позицию по траншу от МВФ

Глава Комитета по реформам при Кабмине Михаил Саакашвили отметил, что его недавние слова о том, что Украина не должна просить у Международного валютного фонда кредиты, были восприняты обществом неверно. Более конкретное значение он написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что во времена экономического кризиса у Украины нет другой альтернативы кроме сотрудничества с МВФ - также поступила и Грузия в стратегический период.

"Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, так как особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и больше, чем МВФ, никто не способствовал продвижению некоторых из столь необходимых реформ. На данном этапе я за усиление связей, которые способствуют реализации программы реформ в Украине", - указано в сообщении политика.

Михаил Саакашвили обозначил, что пока рано называть время, которое потребуется для реализации необходимых реформ, но именно потому он и занял действующую должность, чтобы внимательно следить за ситуацией.

"Должен сказать, что что любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины", - заключил экс-президент Грузии.





Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Саакашвили скептически отозвался о получении кредитов в 10 млрд долларов от МВФ.

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