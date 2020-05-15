Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9547.19

ETH/USD

199.82

LTC/USD

43.51

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика "Меня неправильно поняли": Саакашвили пояснил свою позицию по траншу от МВФ
НОВОСТИ Все новости

"Меня неправильно поняли": Саакашвили пояснил свою позицию по траншу от МВФ

Лидер реформ в Украине Михаил Саакашвили растолковал, что имел в виду под необходимостью отказаться от кредитов МВФ

сегодня, 15:33 733
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Меня неправильно поняли": Саакашвили пояснил свою позицию по траншу от МВФ

Глава Комитета по реформам при Кабмине Михаил Саакашвили отметил, что его недавние слова о том, что Украина не должна просить у Международного валютного фонда кредиты, были восприняты обществом неверно. Более конкретное значение он написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что во времена экономического кризиса у Украины нет другой альтернативы кроме сотрудничества с МВФ - также поступила и Грузия в стратегический период.

"Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, так как особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и больше, чем МВФ,  никто не способствовал продвижению некоторых из столь необходимых реформ. На данном этапе я за усиление связей, которые способствуют реализации программы реформ в Украине", - указано в сообщении политика.

Михаил Саакашвили обозначил, что пока рано называть время, которое потребуется для реализации необходимых реформ, но именно потому он и занял действующую должность, чтобы внимательно следить за ситуацией.

"Должен сказать, что что любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины", - заключил экс-президент Грузии.


Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Саакашвили скептически отозвался о получении кредитов в 10 млрд долларов от МВФ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...