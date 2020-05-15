Блокировка российских соцсетей в Украине: правильно ли поступает Зеленский

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9512.08
ETH/USD
198.21
LTC/USD
43.24
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
29.00
RUB/UAH
0.36
Санкции, блокирующие российские соцсети (ВКонтакте, Одноклассники) и интернет-сервисы (Mail.Ru, Яндекс, Лаборатория Касперского и ряда других), продлены украинской властью на три года. Эксперты оценили для портала "Комментарии" это решение президента Зеленского, а также ситуацию на информационном фронте гибридной войны.
Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев уверен: продолжение санкций против российских социальных сетей, это правильный шаг со стороны президента Зеленского.
"Фактически это продолжение политики Порошенко, – отмечает эксперт. – Борьба в информационном поле со страной агрессором должна быть в приоритете у любой власти. Именно через информационные ресурсы РФ захватывает умы и сердца людей. И только после этого, на подготовленной почве, начинается разворачиваться театр боевых действий. Мы видели, как это произошло в Крыму, в Луганской и Донецкой области".
Украина как государство должна научиться с минимальными ресурсами противостоять информационной и пропагандистской войне, подчеркивает координатор в "СтопТеррор". В том числе – расширить список и заблокировать другие российские сайты, которые продуцируют дезинформацию.
"Нам следует поддерживать свои национальные культурные программы, украинское ТВ, украинский контент в целом, дать возможность его широкого распространения, – говорит Семен Кабакаев. – При этом мы должны освобождать рынок и пространство от всего российского. Это началось пять лет назад, но сейчас этому не придают большого внимания. И это – огромная ошибка".
Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что за неполный год президентства Зеленского украинцы могли удостовериться, что он во многом копирует своего предшественника – Порошенко, которого яростно критиковал.
"Причем копирует практически по всем направлениям – гуманитарному, экономическому, политическому, – подчеркивает Валентин Гайдай – Так что продолжение запрета российских сосцетей и ряда интернет-ресурсов вполне вписывается в канву продолжения политики Порошенко. Который, кстати, уже успел его похвалить за продление санкций и поругать, что с этим так долго тянули. Отмечу, что плюсов себе Зеленский этим решением точно не заработал. Своим для сторонников Порошенко нынешний президент не стал, а чужим для части своих избирателей – вполне мог".
По мнению эксперта УИП, российские соцсети потеряли за последние три года, с момента введения санкций, от 40 до 60% украинской аудитории.
"То есть, даже если бы Зеленский и Ко не продолжали блокировку, восстановить в полном масштабе былое количество украинских пользователей в российском сегменте интернета было бы невозможно, – считает Валентин Гайдай. – Те же, кто пользовался "запретными" соцсетями и ресурсами, продолжит это делать. Обходных путей хватает. Но считать именно такие действия украинской власти "борьбой с российской пропагандой" было бы смешно. Последняя на куда более качественном уровне присутствует вообще в Интернете, включая YouTube. А также – на каналах, которые можно смотреть по спутнику".
Эксперт считает, что ограничения отдельных ресурсов – явно провокационных, фейковых, разжигающих ненависть к Украине, к украинскому – можно понять. Но куда правильнее бы, по мнению Валентина Гайдая, было бы блокировать определенные аккаунты, а не цельные соцсети.
"Если говорить в целом об информационной войне, то мне кажется, что куда важнее не запрещать, а создавать контрпродукт, контрпропаганду. Но туда нужны светлые головы, реальные профи, пул экспертов, серьезная поддержка со стороны государства. Чего пока нет", – резюмирует Валентин Гайдай.
"Продлевать санкции против российских соцсетей, безусловно, нужно было. Но это просто формальность. У нас идет самая настоящая, хоть и официально не признанная, война с РФ. И такое решение – недостаточно и неэффективное, – говорит председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко. – Известно, что в соцсети можно заходить через определенного рода приложения. Так что блокирование тут проблемы не решает".
Беда в том, считает эксперт, что у нас нет системного подхода в противодействии информационной агрессии со стороны РФ.
"В Украине разработана доктрина информационной̆ безопасности. Она введена в действие еще Порошенко в начале 2017-го. Доктрина хорошо сформулирована в смысле теории. Направления прописаны, а вот сроки реализации, а также как это будет реализовано – нет. "Хотелки" есть, а плодов – нет", – отмечает Павел Жовниренко.
Между тем, подчеркивает председатель правления ЦСИ, у нас работает ряд украинских каналов, которые продвигают те же тезисы, что и Кремль.
"А это называется государственная измена – 111-я статья в УК Украины. Со сроками от 10 до 15 лет. В прошлом году по этой статье осуждены всего 24 человека, согласно данным СБУ. А изменников у нас явно больше, – говорит Павел Жовниренко. – Нужно понимать, что у нас идет война, в том числе информационная. Потому руководителям соответствующих государственных органов следует чувствовать себя, как на фронте. Смерти от информационной̆ войны не менее многочисленны, чем от горячей войны. И не препятствуя тому, что подходит под статью 111 (госизмена), украинская власть фактически подыгрывает агрессору".
Напомним, Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости