Блокировка российских соцсетей в Украине: правильно ли поступает Зеленский

Санкции, блокирующие российские соцсети (ВКонтакте, Одноклассники) и интернет-сервисы (Mail.Ru, Яндекс, Лаборатория Касперского и ряда других), продлены украинской властью на три года. Эксперты оценили для портала "Комментарии" это решение президента Зеленского, а также ситуацию на информационном фронте гибридной войны.

"Борьба в информационном поле со страной агрессором должна быть в приоритете у любой власти"

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев уверен: продолжение санкций против российских социальных сетей, это правильный шаг со стороны президента Зеленского.

"Фактически это продолжение политики Порошенко, – отмечает эксперт. – Борьба в информационном поле со страной агрессором должна быть в приоритете у любой власти. Именно через информационные ресурсы РФ захватывает умы и сердца людей. И только после этого, на подготовленной почве, начинается разворачиваться театр боевых действий. Мы видели, как это произошло в Крыму, в Луганской и Донецкой области".

Украина как государство должна научиться с минимальными ресурсами противостоять информационной и пропагандистской войне, подчеркивает координатор в "СтопТеррор". В том числе – расширить список и заблокировать другие российские сайты, которые продуцируют дезинформацию.

"Нам следует поддерживать свои национальные культурные программы, украинское ТВ, украинский контент в целом, дать возможность его широкого распространения, – говорит Семен Кабакаев. – При этом мы должны освобождать рынок и пространство от всего российского. Это началось пять лет назад, но сейчас этому не придают большого внимания. И это – огромная ошибка".

"Своим для сторонников Порошенко нынешний президент не стал"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что за неполный год президентства Зеленского украинцы могли удостовериться, что он во многом копирует своего предшественника – Порошенко, которого яростно критиковал.

"Причем копирует практически по всем направлениям – гуманитарному, экономическому, политическому, – подчеркивает Валентин Гайдай – Так что продолжение запрета российских сосцетей и ряда интернет-ресурсов вполне вписывается в канву продолжения политики Порошенко. Который, кстати, уже успел его похвалить за продление санкций и поругать, что с этим так долго тянули. Отмечу, что плюсов себе Зеленский этим решением точно не заработал. Своим для сторонников Порошенко нынешний президент не стал, а чужим для части своих избирателей – вполне мог".

По мнению эксперта УИП, российские соцсети потеряли за последние три года, с момента введения санкций, от 40 до 60% украинской аудитории.

"То есть, даже если бы Зеленский и Ко не продолжали блокировку, восстановить в полном масштабе былое количество украинских пользователей в российском сегменте интернета было бы невозможно, – считает Валентин Гайдай. – Те же, кто пользовался "запретными" соцсетями и ресурсами, продолжит это делать. Обходных путей хватает. Но считать именно такие действия украинской власти "борьбой с российской пропагандой" было бы смешно. Последняя на куда более качественном уровне присутствует вообще в Интернете, включая YouTube. А также – на каналах, которые можно смотреть по спутнику".

Эксперт считает, что ограничения отдельных ресурсов – явно провокационных, фейковых, разжигающих ненависть к Украине, к украинскому – можно понять. Но куда правильнее бы, по мнению Валентина Гайдая, было бы блокировать определенные аккаунты, а не цельные соцсети.

"Если говорить в целом об информационной войне, то мне кажется, что куда важнее не запрещать, а создавать контрпродукт, контрпропаганду. Но туда нужны светлые головы, реальные профи, пул экспертов, серьезная поддержка со стороны государства. Чего пока нет", – резюмирует Валентин Гайдай.

"Блокирование тут проблемы не решает"

"Продлевать санкции против российских соцсетей, безусловно, нужно было. Но это просто формальность. У нас идет самая настоящая, хоть и официально не признанная, война с РФ. И такое решение – недостаточно и неэффективное, – говорит председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко. – Известно, что в соцсети можно заходить через определенного рода приложения. Так что блокирование тут проблемы не решает".

Беда в том, считает эксперт, что у нас нет системного подхода в противодействии информационной агрессии со стороны РФ.

"В Украине разработана доктрина информационной̆ безопасности. Она введена в действие еще Порошенко в начале 2017-го. Доктрина хорошо сформулирована в смысле теории. Направления прописаны, а вот сроки реализации, а также как это будет реализовано – нет. "Хотелки" есть, а плодов – нет", – отмечает Павел Жовниренко.

Между тем, подчеркивает председатель правления ЦСИ, у нас работает ряд украинских каналов, которые продвигают те же тезисы, что и Кремль.

"А это называется государственная измена – 111-я статья в УК Украины. Со сроками от 10 до 15 лет. В прошлом году по этой статье осуждены всего 24 человека, согласно данным СБУ. А изменников у нас явно больше, – говорит Павел Жовниренко. – Нужно понимать, что у нас идет война, в том числе информационная. Потому руководителям соответствующих государственных органов следует чувствовать себя, как на фронте. Смерти от информационной̆ войны не менее многочисленны, чем от горячей войны. И не препятствуя тому, что подходит под статью 111 (госизмена), украинская власть фактически подыгрывает агрессору".

Напомним, Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.

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