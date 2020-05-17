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Украина стала членом Европейского комитета по здравоохранению

Еврокомиссия одобрила вступление Украины в состав Комитета по здоровью

сегодня, 12:37
Автор:

• Сергей Медведев

Украина стала членом Европейского комитета по здравоохранению

Украину включили в состав Комитета по здравоохранению Евросоюза. Государство получило статус наблюдателя. Об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя", – сказал Степанов.

Министр отметил высокую важность данного события для государства, поскольку в Комитет по здравоохранению Евросоюза входят все ведущие страны-члены ЕС. Степанов пояснил, что во время заседаний комитета рассматриваются вопросы реагирования стран на ситуации, угрожающие здоровью людей, такие как нынешняя пандемия коронавируса.

По мнению главы ведомства, членство Украины в подобных структурах окажет положительное влияние на профильное министерство и в целом будет полезным всей украинской системе здравоохранения.

Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская реформа в том виде, в каком мы ее получили, не предвещает ничего хорошего ни для пациентов, ни для медиков.  По словам министра, реформа медицины в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытия 332 больниц. Поэтому, если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, и в частности стремительному распространению таких болезней, как туберкулез, считает Степанов. А доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению, добавил глава Минздрава, будет затруднен.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4229547-ukraynu-vkluichyly-v-komytet-po-zdravookhranenyui-es
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