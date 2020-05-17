"Растем вместе": Украина и Турция договариваются о зоне свободной торговли

Украина и Турция продолжают переговоры о подписании Соглашения о зоне свободной торговли. Несмотря на пандемию и карантинные ограничения, международные переговоры продолжаются. Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По словам дипломата обе стороны вовлечены в процесс и стараются динамично развивать двусторонние отношения.

"Произошли и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике", - сказал Сибига.

Как отметил посол, и Турция и Украина учитывают интересы друг друга и следуют лозунгу "растем вместе". Он напомнил, что в предыдущем, 2019 году, товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 22,3%, что составило около 5 млрд долларов. Для того, чтобы сохранить динамику роста, стороны нашли взаимную выгоду в новой формуле перемещения товаров на грузовиках. Данное решение имеет важное значение в торговых взаимоотношениях.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Турция заключили соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого украинские военные получат финансирование от турецкой стороны. С таким заявлением выступил президент Зеленский после встречи со своим коллегой, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава украинского государства также отметил, что обе стороны заинтересованы сотрудничать в оборонно-промышленной сфере.

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