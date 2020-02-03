Украинская армия получит деньги от Турции, - Зеленский

Украина и Турция заключили соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого украинские военные получат финансирование от турецкой стороны. С таким заявлением выступил президент Зеленский после встречи со своим коллегой, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава украинского государства также отметил, что обе стороны заинтересованы сотрудничать в оборонно-промышленной сфере.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров", - сказал Зеленский.

Специалисты, участвовавшие в седьмом заседании комиссии по вопросам сотрудничества в сфере ВПК определили приоритетные направления и согласовали перспективы расширения партнерских отношений.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские эксперты рассказали, чего ожидать от визита турецкого лидера в Украину.

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