"Захват украинских моряков в Керчи": в МИД сообщили, как длится расследование

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заместитель главы ведомства Евгений Енин сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Это не просто текст, это доказательства, это свидетельство наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, этот вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера", - указал министр, при этом не указав конкретных сумм, которые будет требовать украинская сторона.

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию МИД подать документ до 24 мая. По словам Енина, Украина успевает это сделать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные катера, захваченные во время акта вооруженной агрессии России в Керченском проливе, вернулись в Украину в полностью разграбленном состоянии.













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