Мастера хаоса: как РФ использует эпидемию коронавируса в своих целях

По данным Еврокомиссии, распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа COVID-19, способствуют близкие к Кремлю источники. Россия много активничает в разрезе использования коронавируса в геополитических целях, считает эксперт-международник Антон Кучухидзе.

"В кризис санкции неуместны"

"Ключевой геополитический акцент, которые делался и делается во время борьбы всего мира с пандемией – это переубеждение Россией западных партнеров, международных институций в том, что в периоды кризиса санкции нужно снимать. Было несколько инициатив такого рода. Но их, в том числе на уровне Генассамблеи ООН, удалось остановить", – отмечает эксперт.

Он также напоминает, что свою гуманитарную помощь Западу представители РФ также "упаковывали" не просто так, а всё с той же целью использовать это как повод добиваться снятия санкций. Так что это была – такая себе условная помощь.

"Работа Кремля в направлении снять или ослабить санкции под прикрытием пандемии продолжается. Но пока нет результата, – говорит Антон Кучухидзе. – Санкции привязаны к выполнению Минских соглашений. И пока оккупированная территория Донбасса не будет возвращена Украине, ни о каком снятии санкций речи быть не может. А РФ ни на какие уступки не идет. Российская власть однобоко читает Минские соглашения. По логике Кремля, всё должна делать лишь Украина. А русские, оказывается, ничего делать не должны. Иностранных войск на Донбассе якобы нет, инструкторов их нет, солдат их нет... И потому, к большому сожалению, переговорный процесс пока не двигается, за исключением трека по обмену пленными".

Между тем, подчеркивает эксперт, в самой РФ усложнился внутриполитический процесс.

"Как показывает социология, рейтинг российской власти начал проседать на фоне коронавируса, – отмечает Антон Кучухидзе. – И если раньше все победы присваивал себе Кремль, то на сегодняшний день все негативы, связанные с коронавирусом, проецируется на него же".

"Нам нужна информационная гигиена"

"Цель распространения связанных с пандемией фейков источниками, приближенными к РФ – и официальные каналы, и соцсети с бото-фермами – разрушить мировой порядок, подорвать веру в демократию как такую, – считает руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития (УЦОР) Игорь Рейтерович. – Россия хочет навязать гражданам разных стран, особенно восточно-европейских, мысль, что их правительства не способным справиться с корона-кризисом, с этим вызовом. А те же Китай и РФ, где авторитарная систем управления – якобы могут, держат ситуации под контролем".

Таким образом, отмечает эксперт, создается атмосфера неверия в демократических странах, а явные фейки Россия выдает за "альтернативную точку зрения".

"В своё время так разгоняли "теории заговоров" спецслужбы СССР. В частности, будто СПИД – это специальная разработка США", – говорит Игорь Рейтерович.

Противодействовать подобного рода потоку фейков может лишь информационная гигиена, уверен представитель УЦОР.

"Критическое мышление должно быть у граждан на достаточно высоком уровне. И развивать его следует с детства, – говорит Игорь Рейтерович. – Не случайно с начала российской агрессии против Украины некоторые европейские стран начали вводить в школах уроки критического мышления. И на государственном уровне развернули борьбу с дезинформацией. Это требует огромных денег, а также координацию усилий всех государств. Сейчас, увы, всё на зачаточном уровне. Нет пока общей стратегии противодействия российской информационной агрессии. Но есть понимание, что это необходимо. И что лучше выделять средства на информационную безопасность, чем получить потом внутри своей страны квазиобразования по типу "ДНР" и "ЛНР". При этом, как ни парадоксально, в Украине, которая переживает российских агрессию, уроков критического мышления до сих пор нет".

"Цель РФ - посеять панику и недоверие"

С самого начала пандемии Кремль ведет масштабную информационную операцию. Заключается она в манипуляции фактами и распространении откровенной лжи, уверен ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

"Цель этих действий – максимально усилить общественный кризис, углубить и посеять страх, панику и недоверие, – поясняет эксперт. – Чтобы люди не доверяли своей власти, чтобы государства не доверяли друг другу, чтобы никто ни в чём и ни в ком не мог быть уверен, как и в собственном завтрашнем дне. Это создает крайне благодатную почву для манипуляции массовым сознанием. Чтобы достичь этих целей Россия, не стесняясь, использует всю мощь своих пропагандистских войск".

Юрий Кочевенко подчеркивает, что стремление Кремля управлять мировым кризисом понятно.

"Ведь на фоне этой новой неведомой угрозы российская агрессия против Украины, и против других соседей, выглядит в глазах западного обывателя не такой уж страшной, – объясняет эксперт логику РФ. – А чем больше он будет напуган, тем меньше будет думать о преступлениях России, а как следствие – и политики, за которых этот обыватель голосует, будут придавать этому меньше значения. К этому и стремится Кремль. Он как бы говорит: "Давайте забудем о Крыме и Донбассе, давайте забудем о нарушениях прав человека, всё это теперь не важно. Начнем с "чистого листа". Снимите с нас санкции, признайте наши завоевания, и будем вместе бороться с вирусом, ведь он такой страшный". И чем глубже будет общественно-политический кризис в мире, чем уязвимее будут правительства, тем легче РФ будет добиться своих целей".

Противостоять этому, по словам эксперта, можно, во-первых, осознав эти цели РФ и угрозу, которую они несут, а во-вторых – активно разоблачая эти действия.

"На сайте Международного центра противодействия российской пропаганде вы можете больше почитать наши расследования о "коронавирусных" дезинформационных кампаниях Кремля, – говорит Юрий Кочевенко. – Также каждому важно помнить, в современном мире медиа гигиена – это зона нашел личной ответственности. Ведь быть жертвой пропаганды – не значит не уметь думать. Это значит не хотеть думать. Заботьтесь о своем здоровье – не только физическом, но и ментальном".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты спрогнозировали, может ли ситуация с коронавирусной пандемией спровоцировать изменения во власти в России.

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