Интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: причины и последствия скандальных бесед

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с фигурантом нескольких уголовных дел относительно войны на Донбассе, одним из обвиняемых к причастности к авиакатастрофе рейса MH-17 летом 2014 года, российским террористом Игорем Гиркиним (Стрелковым) и так называемым экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской вызвало возмущение в украинском обществе. Сам Гордон уверяет, что интервью сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. И якобы данные с доказательствами на базе этих интервью будут использованы на процессе в Гааге как факты российской агрессии об аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Эксперты проанализировали ситуацию для портала "Комментарии".

Интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: судебные перспективы

Резонансные интервью Гордона действительно могли бы иметь судебную перспективу – при условии должной технической подготовке в части соблюдения требований к доказательной базе для процесса в Гааге. И потому оглашенная позиция о согласовании интервью с украинскими спецслужбами имеет право на жизнь, считает руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Но для себя я вижу несколько противоречий данной версии, – говорит эксперт. – Во-первых, Украина выбрала несколько иной путь отстаивания своих интересов – как в Международном суде ООН, так и окружном суде Гааги. Вспомните историю с отставкой госпожи Зеркаль (заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 по 2019 год Елена Зеркаль), которая на протяжении последних лет успешно обеспечивала должное отстаивание национальных интересов Украины, но шла в разрез с новой примирительной политикой, которую внедрял президент Зеленский. Во-вторых, данные интервью целиком и полностью следуют российским нарративам в части оценки как конфликта в Крыму и на Донбассе, так и предшествующим событиям Революции Достоинства".

Потому, с точки зрения Игоря Чаленко, они несут больший вред с точки зрения обеспечения украинской повестки в последующих переговорах в Нормандском формате, деятельности Трехсторонней контактной группы, а также дипломатической борьбе касательно аннексии Крыма.

"То есть, всё целиком и полностью идет в фарватере многолетней работы российских спецслужб. Делалось ли это намеренно по сговору, либо стало непродуманным следствием – уже не имеет значения. Джин выпущен из лампы", – резюмирует руководитель Центра анализа и стратегий.

Интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: новые заявления

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко обращает внимание, что в интервью Гиркина, которое длилось почти четыре часа, прозвучало лишь несколько фраз, которые он раньше не озвучивал.

"В частности, это касается расстрелов трех конкретных украинских активистов, открыто выступивших против боевиков. Однако, учитывая склонность к хвастовству самого террориста – он заявлял немало вещей в своих интервью и раньше. И их можно было бы так же использовать для международных судов, которые сегодня ведет Украину против России. Более того, сам Гиркин сегодня проходит обвиняемым, по меньшей мере, по делу сбитого Боинга", – считает Богдан Петренко.

По мнению эксперта, если это действительно была спецоперация, то возникает очень много вопросов.

"Например, ни с моральной, ни с правовой точки зрения нельзя добывать данные, используя насилие. А изнасилованным в данном случае было общественное мнение в Украине, – считает Богдан Петренко. – Какая целесообразность была делать конкретное интервью, если можно было вытянуть факты из других интервью? Или сделать интервью исключительно для оккупированных территорий... Или вообще сделать интервью – и не запускать его в информационное пространство. К тому же, задача Украины не в том, чтобы найти доказательства причастности отдельных российских граждан к военным действиям против Украины, а в том, чтобы доказать причастность государства Российская Федерация к оккупации Украины. Поэтому актуальным для судов, если мы собираемся привлекать к ответственности Кремль, были бы факты, озвученные официальными лицами РФ".

В итоге, подчеркивает замедиректора Украинского института исследования экстремизма, мы имеем с одной стороны собранные отдельные данные в отношении людей, которые на момент совершения преступления против Украины не находились на официальных должностях в РФ.

"Собраны они были у людей, склонных к публичному тщеславию. Поэтому вряд ли можно считать это большим достижением, – говорит Богдан Петренко. – И еще вопрос: будет ли эта информация приобщена к делам, которые рассматриваются в международных судах".

С другой стороны, произошло открытие окна Овертона, отмечает эксперт. То есть, создание возможностей для того, чтобы в информационном пространстве Украины начали появляться не просто пророссийские месседжи, а сами боевики. Те, с кем Украина отказывается вести переговоры.

"Фактически – это их информационное признание как субъектов, – считает Богдан Петренко. – А такая легитимация – это первый шаг к легализации, то есть к юридическому признанию – в частности руководителей т.н. "ЛНДР" Пасечника и Пушилина. И постепенного перевода переговоров с "Украина-Россия" на "Украина-ЛДНР". Поэтому еще большой вопрос, украинские ли спецслужбы стояли за этой "спецоперацией Гордона".

Интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: признаки спецоперации

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, что в интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской видны все признаки проведения спецоперации. И это, отмечает Стариков, уже подтвердил заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Но каждый в этом спецоперации преследовал свои цели. А кто-то – и несколько, – считает Олег Стариков. – Среди преследуемых Гордоном целей – политические. Перед местными выборами, а возможно и досрочными парламентскими и президентскими, он повышает рейтинг партии бывшего главы военной разведки и Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и Честь", в деятельности которой принимает самое активное участие. Параллельно дискредитирует политоппонентов, в том числе "Европейскую солидарность" Петра Порошенко, представители которой обрушились на Гордона с обвинениями. Между ними теперь идет соревнование – кто самый активный активист и самый лучший патриот. Плюс – Гордон накрутил рейтинги своих информационных платформ. Которые, опять же, будут активно использоваться в предстоящей избирательной кампании".

При этом, подчеркивает Олег Стариков, тот же Гиркин ничего реально важного не сказал о трагедии МН17. Разве что подчеркнул, что "ополчение" к этому отношения не имеет.

"Тезис повторил неоднократно. Меседж в какой-то мере ложиться в канву обвинений против РФ в рамках международных процессов. Ведь если не "ополчение", то – кадровые российские военные, о чём давно говорят разного рода расследования. Но слов Гиркина – это точно не истина в последней инстанции. Тем более, что он же выводил Путина из-под удара, уверяя, что тот якобы был против ввода российских войск и захвата украинских городов. Как и обвинял украинских военачальников в том, что те фактически позволили ему и взять Славянск, и выйти оттуда. Так что – да, данное интервью – это проведение спецоперации. Вот только вопрос, кто более достиг своих целей. Ведь тот же Гиркин, поясняя своё согласие на интервью, не скрывал, что преследует определенные цели. Преследовали их, надо полагать, и те, кто за ним стоит. Как и те, кто стоит за Гордоном".

Ранее "Комментарии" писали, что заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что сегодняшнее интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем так называемых формирований "ЛДНР" Игорем Гиркиным подлежит тщательному изучению правоохранительными органами.

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