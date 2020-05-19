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СБУ проверит интервью Гордона с экс-главарем "ДНР" Игорем Гиркиным

По словам сотрудников СБУ и Офиса генерального прокурора, Гиркин наговорил много лишнего

сегодня, 00:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

СБУ проверит интервью Гордона с экс-главарем "ДНР" Игорем Гиркиным

Заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов  заявил, что сегодняшнее интервью украинского журналиста  Дмитрия Гордона с бывшим главарем так называемых формирований "ЛДНР" Игорем Гиркиным подлежит тщательному изучению правоохранительными органами. Об этом передает издание "Украинская правда".

Так, по словам Мамедова, во время передачи были озвучены и оглашены сведения, которые помогут следствию в Украине разобраться в виновных лицах против суверенитета и многочисленных преступлений во время оккупации Донбасса.

"Использование органами прокуратуры и досудебного расследования информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространенная мировая практика. Такие интервью ценны дополнительными фактажем, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", - указал замгенпрокурора.

Мамедов добавил, что не исключается возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях.

Речь идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны Российской Федерации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий  Гордон сделал сенсационное заявление о своем скандальном интервью с пророссийским террористом Игорем Гиркиным.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/18/7252155/
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