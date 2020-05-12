У Зеленского прокомментировали большое интервью Поклонской Дмитрию Гордону

Постоянный представитель президента Украины в аннексированном Крыму Антон Корневич рассказал, что интервью бывшего главного прокурора АРК Натальи Поклонской, которое она дала украинскому журналисту Дмитрию Гордону накануне, не может рассматриваться как объективная истина по вопросам событий в 2014 году. Об этом Корневич написал на своей странице в Facebook.

Так, по словам дипломата, единственное место, где рассказы Поклонской будут уместны, это на допросе правоохранительных органов по факту пособничества оккупации Российской Федерацией Крыма и государственной измены.

"Такие лица, которые своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан, так как искажают факты и истину в своих утверждениях. Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Н. предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", - указано в сообщении.

Отметим, что в рамках интервью Поклонской Гордону она рассказала о событиях на Евромайдане, свои персональные впечатления от действий беглого президента Виктора Януковича, о причинах перейти на сторону России и уголовных производствах против себя в Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Наталья Поклонская уже в статусе депутата Госдумы РФ, посмеялась над представителями Меджлиса, которые заявляли, что вернутся в Крым массовым нашествием.



"Ну, мы вас будем ждать. И после "великого" похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть! Но это мечты... А как всё будет на самом деле? Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти "герои" на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Всё, расходимся — цирк до нас не доедет", - заключает в своем пасквиле бывший скандальный прокурор.



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