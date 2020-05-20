Президент Грузии объяснила свой резкий шаг после назначения Саакашвили в Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала реакцию Тбилиси на то, что экс-главу их государства Михеила Саакашвили в Украине назначили на должность главы исполнительного комитета реформ. Лидер Грузии в эфире на местном ТВ сказала, что "отзыв посла для консультаций вполне естественен", и такая реакция с их стороны была нормальной.

“Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть", - говорит Зурабишвили, добавляя, что Киев должен был информировать Тбилиси о принятом решении и обсудить его заранее, а то, что произошло, якобы было “недипломатичным” шагом.

Ранее “Комментарии” сообщали, что после назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ, который расположен при Офисе президента, Грузия решила отозвать из Украины своего посла. Пока только для консультаций, о чем сообщил глава МИД Давид Залкалиани. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский высказался о такой реакции Грузии, назвав ее ошибочной. По словам Зеленского, назначение Саакашвили главой комитета реформ - это наш внутренний вопрос. Мол, экс-президент Грузии имеет украинский паспорт, а кадровые изменения и реформы в нашей стране касаются только ее жителей. Несмотря на конфликт, президент считает взаимоотношение Украины и Грузии прекрасными.

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