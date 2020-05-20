Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.05.2020

BTC/USD

9718.92

ETH/USD

212.80

LTC/USD

45.38

НБУ 20.05.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Президент Грузии объяснила свой резкий шаг после назначения Саакашвили в Украине
НОВОСТИ Все новости

Президент Грузии объяснила свой резкий шаг после назначения Саакашвили в Украине

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили в эфире на местном ТВ сказала, что отзыв посла для консультаций после назначения Михеила Саакашвили в Украине вполне естественен

сегодня, 09:05
Автор:

• Елена Волкова

Президент Грузии объяснила свой резкий шаг после назначения Саакашвили в Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала реакцию Тбилиси на то, что экс-главу их государства Михеила Саакашвили в Украине назначили на должность главы исполнительного комитета реформ. Лидер Грузии в эфире на местном ТВ сказала, что "отзыв посла для консультаций вполне естественен", и такая реакция с их стороны была нормальной. 

“Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть", - говорит Зурабишвили, добавляя, что Киев должен был информировать Тбилиси о принятом решении и обсудить его заранее, а то, что произошло, якобы было “недипломатичным” шагом. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что после назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ, который расположен при Офисе президента, Грузия решила отозвать из Украины своего посла. Пока только для консультаций, о чем сообщил глава МИД Давид Залкалиани. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский высказался о такой реакции Грузии, назвав ее ошибочной. По словам Зеленского, назначение Саакашвили главой комитета реформ - это наш внутренний вопрос. Мол, экс-президент Грузии имеет украинский паспорт, а кадровые изменения и реформы в нашей стране касаются только ее жителей. Несмотря на конфликт, президент считает взаимоотношение Украины и Грузии прекрасными.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...