Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.05.2020

BTC/USD

9924.92

ETH/USD

212.90

LTC/USD

47.12

НБУ 08.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский назвал негативную реакцию Грузии на высокий пост для Саакашвили "ошибочной"
НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал негативную реакцию Грузии на высокий пост для Саакашвили "ошибочной"

По словам Зеленского, назначение Саакашвили главой комитета реформ - это наш внутренний вопрос

сегодня, 17:00
Автор:

• Елена Волкова

Зеленский назвал негативную реакцию Грузии на высокий пост для Саакашвили "ошибочной"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о реакции Грузии после назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ, который расположен при Офисе президента. Украинский гарант уверен, что реакция Грузии ошибочна. Об этом он заявил во время своего визита в Луганскую область в эфире “5 канала”.

По словам Зеленского, назначение Саакашвили главой комитета реформ - это наш внутренний вопрос. Мол, экс-президент Грузии имеет украинский паспорт, а кадровые изменения и реформы в нашей стране касаются только ее жителей. Несмотря на конфликт, президент считает взаимоотношения Украины и Грузии прекрасными.

Напомним, после назначения Михеила Саакашвили Грузия решила отозвать из Украины своего посла. Пока только для консультаций, о чем сообщил глава МИД Давид Залкалиани. Грузия изначально была против назначения Саакашвили на высокий пост в украинской политике. Против третьего президента в Грузии ранее открыли несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в злоупотреблению властью. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что возвращение Саакашвили в большую политику в Украине может испортить отношения между странами. Правда, тогда речь шла о назначении Саакашвили в Кабинет министров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...