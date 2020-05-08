Зеленский назвал негативную реакцию Грузии на высокий пост для Саакашвили "ошибочной"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о реакции Грузии после назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ, который расположен при Офисе президента. Украинский гарант уверен, что реакция Грузии ошибочна. Об этом он заявил во время своего визита в Луганскую область в эфире “5 канала”.

По словам Зеленского, назначение Саакашвили главой комитета реформ - это наш внутренний вопрос. Мол, экс-президент Грузии имеет украинский паспорт, а кадровые изменения и реформы в нашей стране касаются только ее жителей. Несмотря на конфликт, президент считает взаимоотношения Украины и Грузии прекрасными.

Напомним, после назначения Михеила Саакашвили Грузия решила отозвать из Украины своего посла. Пока только для консультаций, о чем сообщил глава МИД Давид Залкалиани. Грузия изначально была против назначения Саакашвили на высокий пост в украинской политике. Против третьего президента в Грузии ранее открыли несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в злоупотреблению властью. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что возвращение Саакашвили в большую политику в Украине может испортить отношения между странами. Правда, тогда речь шла о назначении Саакашвили в Кабинет министров.

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