Минский процесс: чего ждать от переговоров

Позиция украинской делегации в Минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) переговорщиков по Донбассу в мае ужесточилась. По крайней мере, так утверждают российская сторона и представители ОРДЛО.

"В переговорном процессе стало кое-что получаться"

Политический эксперт Светлана Кушнир согласна с тем, что украинская позиция в ТКГ стала более жесткой.

"Президент Зеленский требует от наших переговорщиков эффективности и продвижения. Главный по переговорам от Офиса президента – его руководитель Андрей Ермак, с одной стороны подпираемый требованиями со стороны общественных активистов отказаться от глупой идеи консультативных советов в рамках ТКГ (что логично и справедливо), а с другой – последствиями скандала с "пленками брата Ермака", которые не прошли незамеченными и президентом. Как говорили ранее – "начальник поставил на вид". Зеленский пока не отправил в отставку Ермака, но требует "загладить вину" и показать результативность на должности главы Офиса президента. В том числе "на Донбасском направлении". Так что тут всё понятно", – отмечает Светлана Кушнир.

Понятно, по словам политэксперта, и то, почему РФ и фейковые управляющие Л/ДНР ревут, как белуги.

"В прошлую видеоконференцию украинская сторона в один момент заткнула рты противникам легким движением руки, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Украина доказала, а ОБСЕ зафиксировала, что некие "представители донбасских народов" официально имеют российское гражданство. И, в таком случае, вести деятельность в рамках подгрупп в ТКГ в Минске как представители ОРДЛО не имеют права".

По мнению политэксперта, в переговорном процессе у украинской стороны в последнее время кое-что стало получаться.

"Главное – не сдавать позиции и подключать международные отношения для фиксации того, что РФ и ее сателлиты врут. Ловить на лжи – и пусть ОБСЕ это документирует, – говорит Светлана Кушнир. – Так, продвигаясь по полшага, и победим!"

"Медиашум и реальные факты"

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что президент Владимир Зеленский постоянно пытается маневрировать относительно Донбасса.

"Часто это выглядит как отступление с позиций, которых удалось достигнуть в свое время Петром Порошенко. Но иногда оказывается, что отступать уже некуда, – подчеркивает эксперт. – Возможно, именно с этим и связано некоторое ужесточение позиции Банковой на переговорах в Минске".

В тоже время, отмечает Виктор Каспрук, даже во время такого кажущегося ужесточения, прослеживается двойственная позиция современной украинской власти.

"Хотя запущенный вокруг минских переговоров очередной "медиашум" должен был убедить всех сомневающихся, что, наконец-то, переговоры начали вести с Россией чуть ли не на равных, реальные факты говорят о другом, – уверен политолог. – Несмотря на то, что российская сторона пока не выполнила ни одного пункта взятых на себя в декабре Париже обязательств, у Зеленского опять готовят очередное разведение сил и средств. Москва же всё время просто игнорирует договоренности, ожидая от Украины всё больших уступок. И понимая, что пока силой выгнать Российскую Федерацию с оккупированной части Донбасса украинцы не могут".

Но время работает против Кремля, считает Виктор Каспрук. По его мнению, резкое ухудшение социально-экономической ситуации в России может привести к тому, что у Путина просто уже не будет средств продолжать финансировать затяжную российско-украинскую войну.

"Поэтому мы можем говорить о позиционном политическом противостоянии Москвы с Киевом в Минске, – продолжает эксперт. – Путин хочет подтолкнуть Украину к скорейшей капитуляции перед Россией – до того времени, пока в РФ не наступит экономический крах. Украина же, ведя долгие переговоры об условиях этих уступок, должна любой ценой избежать этой капитуляции. Ведь когда Россия находится в "предсмертном состоянии", идти на какие-то уступки – это не только абсурдно, но и очень рискованно. Потому что следующим требованием Москвы будет вхождение Украины в Российскую Федерацию на правах федерального округа".

"Два шага, которые улучшат процесс переговоров"

Минский процесс, всё, что происходит в ТКГ и подгруппах, является непубличным. Каждая из сторон после встречи трактует события по-разному. Доверять следует лишь беспристрастному, лишенному эмоционального окраса брифингу, который дает ОБСЕ, считает глава Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес.

"По моим источникам, уже достаточно давно уровень отношений между делегациями Украины и самопровозглашенных республик – довольно напряженный, – говорит Энрике Менендес. – Формально позиция украинской стороны не поменялась. То, как официальный Киев и его оппоненты видят воплощение Минских соглашений – не совпадало, не совпадает и вряд ли совпадет в будущем. Мне кажется, что всё зависит от политической воли сторон. Будет она – будут и подвижки в переговорах".

Важными событиями последнего времени эксперт называет повышение представительского уровня украинской стороны (в группу переговорщиков вошли нардепы и представители правительства), а также попытки создать Консультационный совет с участием не чиновников, а общественников и так далее.

"Два эти шага могли бы улучшить Минский процесс, – уверен Энрике Менендес. – Но лишь при условии, если они будут реализованы не только по форме, но и по содержанию, мы сможем говорить о подвижках".

По мнению эксперта, из-за того, что сейчас переговорный процесс в тупике, а на носу – местные выборы в Украине, тему конфликта на Донбассе будут активно использовать для влияния на своих оппонентов.

"Показательный пример – на прошлой неделе "власти" так называемой "ЛНР" заявили об эскалации и приведении войск в повышенную боеготовность, – напоминает Энрике Менендес. – При этом представители ОБСЕ не подтвердили обстрелов, о которых заявили в ОРЛО. Учитывая, что заявления прозвучали накануне пресс-конференции Зеленского по итогам года на посту президента, явно просматривается попытка давления. При этом, как мне кажется, официальный Киев не может сделать шагов веред в части переговоров из-за страха перед радикалами. А те продолжают накалять обстановку. И вчерашние митинги в стиле "стоп реванш" – яркое тому подтверждение".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому утвердил состав делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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