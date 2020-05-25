Украина попросила "гуманитарку" у Израиля

Украина и Израиль намерены объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Израильская гуманитарная помощь будет не лишней для Украины. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента Владимира Зеленского и главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Во время разговора президент Зеленский отметил эффективные действия израильской власти в отношении COVID-19 и запросил гумпомощь.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - приводит слова Зеленского пресс-служба.

В ответ Нетаньяху заявил, что израильское правительство рассмотрит вопрос предоставления "гуманитарки".

Также Зеленский призвал израильтян ратифицировать соглашения о зоне свободной торговли между странами, которое стороны подписали 21 января 2019 года. Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы участия израильского капитала в строительстве украинских автодорог и иных способах инвестирования в экономику Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Окружной суд Иерусалима передали обвинительные заключения по уголовным производствам, в которых фигурирует глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщили в канцелярии генерального прокурора. Документы передали после того, как премьер-министр отозвал из кнессета просьбу об иммунитете. Отмечается, что Нетаньяху стал первым действующим премьером, против которого выдвинуты судебные обвинения.

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