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Грузия готова вернуть в Украину посла, но есть условие

МИД Грузии обозначил условие для нормализации отношений с Украиной после назначения Михаила Саакашвили главой Нацсовета по реформам

сегодня, 16:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Грузия готова вернуть в Украину посла, но есть условие

Грузинское правительство заявило, что готово к налаживанию отношений с Украиной и готово вернуть своего посла в Киев, однако ожидает первых шагов навстречу. Об этом передает издание interpressnews.

Сообщается, что сегодня посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва из Киева. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства.

В то же время грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Грузии критически отнеслись к назначению своего экс-президента Михаила Саакашвили, который в настоящее время осужден по грузинским законам, главой Национального совета по реформам.


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Источник: https://www.interpressnews.ge/ka/article/601273-eka-beselias-gancxadebit-arsebul-vitarebas-savaraudod-mxolod-is-gamoascorebs-tu-sakartvelo-shecdomas-agiarebs-da-elchs-ukrainashi-daabrunebs
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