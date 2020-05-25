МИДы Украины и Турции обсудили возобновление туристических поездок

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о восстановлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран о туристических путешествий", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечено, что Боднар и Гюльдере уделили особое внимание реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину в феврале этого года, в частности масштабных инфраструктурных проектов и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Испании с 1 июля открывают границы для иностранных туристов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!