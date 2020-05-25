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"Поехали в Испанию!": с 1 июля в туристической стране открывают внешние границы

Двухнедельный карантин для туристов в Испании, прибывших из-за границы, отменяется, согласно решению правительства

сегодня, 19:04
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Поехали в Испанию!": с 1 июля в туристической стране открывают внешние границы

Правительство Испании приняло решение с 1 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление государственного секретаря правительства Аранчи Гонсалеса.

Такое решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Отметим, что 15 мая испанское правительство утвердило обязательный 14-дневный карантин для туристов.

Прежде сообщалось, что глава правительства Испании Педро Санчес заявил о намерениях  летом открыть туристический сезон. Но по приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

"Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первой страной, которая преодолела коронавирус COVID-19 в Европе, стала Черногория.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ispanii-1-iyulya-otmenyat-karantin-inostrannyh-1590412376.html
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