"Поехали в Испанию!": с 1 июля в туристической стране открывают внешние границы

Правительство Испании приняло решение с 1 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление государственного секретаря правительства Аранчи Гонсалеса.

Такое решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Отметим, что 15 мая испанское правительство утвердило обязательный 14-дневный карантин для туристов.

Прежде сообщалось, что глава правительства Испании Педро Санчес заявил о намерениях летом открыть туристический сезон. Но по приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

"Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первой страной, которая преодолела коронавирус COVID-19 в Европе, стала Черногория.





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