СМИ назвали первую страну, которая полностью одолела коронавирус

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В Черногории больше нет больных коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому эта страна стала первой в Европе, которая преодолела пандемию. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".
Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.
Первый случай в Черногории обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в начале месяца, в связи с оптимистичными прогнозами по эпидемиологической ситуации, Черногория начала готовиться к туристическому сезону. Известно, что туристический сезон в Черногории может начаться уже 1 июля. К тому времени страна планирует полностью победить коронавирус, заявил премьер-министр Душко Маркович.
Пока границы Черногории для туристов закрыты. Но уже через несколько недель там собираются справиться с эпидемией коронавируса, уверяет премьер, а отели и вся туристическая сфера смогут полноценно подготовиться к началу пляжного сезона, который из-за пандемии пришлось сдвинуть.
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