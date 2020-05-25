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СМИ назвали первую страну, которая полностью одолела коронавирус

Черногория стала первой страной в Европе, в которой за 20 дней не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом COVID-19

сегодня, 02:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

СМИ назвали первую страну, которая полностью одолела коронавирус

В Черногории больше нет больных коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому эта страна стала первой в Европе, которая преодолела пандемию. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Первый  случай в Черногории обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в начале месяца, в связи с оптимистичными прогнозами по эпидемиологической ситуации, Черногория начала готовиться к туристическому сезону. Известно, что туристический сезон в Черногории может начаться уже 1 июля. К тому времени страна планирует полностью победить коронавирус, заявил премьер-министр Душко Маркович.

Пока границы Черногории для туристов закрыты. Но уже через несколько недель там собираются справиться с эпидемией коронавируса, уверяет премьер, а отели и вся туристическая сфера смогут полноценно подготовиться к началу пляжного сезона, который из-за пандемии пришлось сдвинуть. 


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-chornohoria-persha-kraina-v-ievropi-shcho-podolala-coronavirus/30631859.html
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