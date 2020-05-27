Экс-канцлер ФРГ обозвал посла Украины карликом

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер публично обозвал украинского посла и дипломата Андрея Мельника, назвав его "каким-то карликом". Об этом сообщает издание Deutche Welle со слов самого Шредера, который сделал такое заявление в первом выпуске своего видеоподкаста.

Подкаст длится около получаса. Вопросы задает бывший пресс-секретарь Шрёдера Бэла Анда, а политик отвечает. В первом выпуске отставной политик резко высказался об украинском после, который критиковал его раньше, назвав украинского дипломата "карликом".

"Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" - спрашивает Шрёдер.

Поводом для такого заявления от Шрёдера стало интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы ексканцлера в этом же издании к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины. Именно это, судя по записи, вызвало гнев бывшего руководителя ФРГ, а не то, что Мельник назвал его "топ-лоббистом президента России Путина", как об этом пишут немецкие СМИ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал,что Герхард Шрёдер поддержал аннексию Крыма Владимиром Путиным и призвал Евросоюз снять санкции с России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!