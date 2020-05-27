kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Экс-канцлер ФРГ обозвал посла Украины карликом
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-канцлер ФРГ обозвал посла Украины карликом

В первом выпуске своего вещания бывший канцлер Германии и давний друг президента РФ Герхард Шрёдер оскорбительно отозвался об украинском после Андрее Мельнике

27 мая 2020, 15:38 comments1001
Автор:

Екатерина Белоброва

Экс-канцлер ФРГ обозвал посла Украины карликом

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер публично обозвал украинского посла и дипломата Андрея Мельника, назвав его "каким-то карликом". Об этом сообщает издание Deutche Welle со слов самого Шредера, который сделал такое заявление в первом выпуске своего видеоподкаста. 

Подкаст длится около получаса. Вопросы задает бывший пресс-секретарь Шрёдера Бэла Анда, а политик отвечает. В первом выпуске отставной политик резко высказался об украинском после, который критиковал его раньше, назвав украинского дипломата "карликом".

"Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" - спрашивает Шрёдер.

Поводом для такого заявления от Шрёдера стало интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы ексканцлера в этом же издании к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины. Именно это, судя по записи, вызвало гнев бывшего руководителя ФРГ, а не то, что Мельник назвал его "топ-лоббистом президента России Путина", как об этом пишут немецкие СМИ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал,что Герхард Шрёдер поддержал аннексию Крыма Владимиром Путиным и призвал Евросоюз снять санкции с России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!