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Экс-канцлер Германии встал на сторону Путина в вопросе агрессии против Украины

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал Евросоюз снять санкции против России, наложенные в связи с аннексией украинского Крыма

сегодня, 09:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Экс-канцлер Германии встал на сторону Путина в вопросе агрессии против Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости снятия европейских санкций против Российской Федерации, которая аннексировала полуостров Крым и проводит вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. Об этом передает издание Deutche Welle, ссылаясь на самого Шрёдера в интервью для газеты Tagesspiegel.

"Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить", - подчеркнул бывший глава немецкого правительства. 

В ответ на удивление интервьюера Шрёдер обозначил, что, по его убеждению, Россию невозможно принудительно к чему-либо склонить, в том числе и за счет наложения санкций.

"Кто верит, что Россию можно принудить к чему-либо с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине", - обозначил он.

Герхард Шрёдер предположил, что в этом украинском регионе "мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что думают эксперты о перспективах на Донбассе в условиях правления президента Владимира Зеленского.


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%88%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B
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