Экс-канцлер Германии встал на сторону Путина в вопросе агрессии против Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости снятия европейских санкций против Российской Федерации, которая аннексировала полуостров Крым и проводит вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. Об этом передает издание Deutche Welle, ссылаясь на самого Шрёдера в интервью для газеты Tagesspiegel.

"Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить", - подчеркнул бывший глава немецкого правительства.

В ответ на удивление интервьюера Шрёдер обозначил, что, по его убеждению, Россию невозможно принудительно к чему-либо склонить, в том числе и за счет наложения санкций.

"Кто верит, что Россию можно принудить к чему-либо с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине", - обозначил он.

Герхард Шрёдер предположил, что в этом украинском регионе "мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что думают эксперты о перспективах на Донбассе в условиях правления президента Владимира Зеленского.





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