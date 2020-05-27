"Очень подленько и низко": в МИД Украины дали оценку Шредеру, который оскорбил украинского посла

Заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднарь ответил на неадекватную характеристику в отношении украинского посла Андрея Мельника, которую дал ему экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, назвав "каким-то карликом из Украины". Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Так, по убеждению Боднара, такое высказывание Шрёдера является сигналом для других стран Евросоюза не становиться зависимыми от денег с российского сырья. Известно, что Герхард Шрёдер является главой совета директоров ГП "Роснефть".

"Этот комментарий Шрёдера - предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами!", - отметил министр внешнеполитического ведомства, добавив, что украинского посла в обиду никто не даст.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Герхард Шрёдер назвал посла Украины Андрея Мельника карликом в ответ на его критику о лебезящем отношении к президенту России Владимиру Путину.









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