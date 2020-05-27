kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кабмин добавил в перечень оффшорных зон еще одну страну
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин добавил в перечень оффшорных зон еще одну страну

В перечне оффшорных зон сейчас десятки наименований, на заседании Кабмина было решено добавить к ним одну из стран Центральной Америки

27 мая 2020, 17:38 comments589
Автор:

Таисия Ерохина

Кабмин добавил в перечень оффшорных зон еще одну страну

В перечне оффшорных зон появилась Панама. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

Соответствующее изменение будет внесено в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года “Об отнесении государств к перечня оффшорных зон”.

Документ опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Отметим, что сейчас в перечне стран-офшоров есть такие:

- Британские зависимые территории - острова Гернси, Джерси и Мэн;

- Центральная Америка – Белиз, а теперь и Панама;

- Европа – Андорра, Гибралтар и Монако;

- Карибский регион – Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова (США), Гренада, Каймановы острова, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Содружество Доминики, острова Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, остров Олдерни;

- Африка – Либерия, Намибия и Сейшельские острова;

- Тихоокеанский регион - Вануату, Гуам, Маршальские острова, Науру, Ниуэ, Палау, острова Кука, Американское Самоа, Самоа, Фиджи;

- Южная Азия - Мальдивская Республика.

Как сообщалось, Кабмин переполовинил Минэкоенерго: как теперь называются министерства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!