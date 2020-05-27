Кабмин добавил в перечень оффшорных зон еще одну страну

В перечне оффшорных зон появилась Панама. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

Соответствующее изменение будет внесено в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года “Об отнесении государств к перечня оффшорных зон”.

Документ опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Отметим, что сейчас в перечне стран-офшоров есть такие:

- Британские зависимые территории - острова Гернси, Джерси и Мэн;

- Центральная Америка – Белиз, а теперь и Панама;

- Европа – Андорра, Гибралтар и Монако;

- Карибский регион – Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова (США), Гренада, Каймановы острова, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Содружество Доминики, острова Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, остров Олдерни;

- Африка – Либерия, Намибия и Сейшельские острова;

- Тихоокеанский регион - Вануату, Гуам, Маршальские острова, Науру, Ниуэ, Палау, острова Кука, Американское Самоа, Самоа, Фиджи;

- Южная Азия - Мальдивская Республика.

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