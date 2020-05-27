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В МИД рассказали, какую роль Зеленский отвел боевикам "ЛДНР" в урегулировании ситуации на Донбассе

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, официальная позиция Украины в решении военного конфликта на Донбассе исключает участие сепаратистов и боевиков ОРДЛО

27 мая 2020, 19:34 comments547
Автор:

Екатерина Белоброва

В МИД рассказали, какую роль Зеленский отвел боевикам "ЛДНР" в урегулировании ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что представители так называемых администраций "ЛДНР" не имеют места в будущем урегулировании ситуации на Донбассе, а после восстановления государственного суверенитета все они будут расформированы, согласно закону. Об этом сам министр заявил в эфире канала ATR, передает агентство "РБК-Украина".

Так, Кулеба обозаначил, что в условиях, когда с оккупированных территорий будут выведены российские войска, а Украина будет контролировать границу, оккупационные администрации не смогут существовать.

"Мы с террористами ОРДЛО не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где место этой оккупационной администрации... Ответ - нигде", - указал глава МИД.

При этом Кулеба добавил, что украинским властям не хотелось бы применять план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорил президент на пресс-конференции. При этом Кулеба отказался комментировать, что этот план предусматривает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Дмитрий Кулеба обозначил, что действующее правительство Украины разрабатывает концепцию деоккупации Крыма.

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ldnr-mesta-budushchem-uregulirovanii-situatsii-1590587326.html
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