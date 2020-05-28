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Заседание ТКГ: говорили об открытии КПВВ в Золотом, проезде абитуриентов и работе банков в ОРДЛО

Украина, Россия и ОБСЕ в рамках онлайн-заседания Трехсторонней контактной группы обсудили перспективы окончания войны на Донбассе

28 мая 2020, 12:16
Автор:

Таисия Ерохина

Заседание ТКГ: говорили об открытии КПВВ в Золотом, проезде абитуриентов и работе банков в ОРДЛО

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности на этой встрече стороны обсудили открытие новых КПВВ на линии разграничения, в том числе, в Золотом. Также рассмотрели вопрос беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами во время вступительной кампании, определив для этого гуманитарное основание.

Планируется возобновить работу банков в ОРДЛО. Об этом шла речь в обсуждении экономической группы.

"Украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может состояться в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории", - говорится в сообщении ОП.

Отмечается, что украинская делегация подчеркивает необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины. А также Украина настояла на необходимости обеспечения с российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ.

Кроме того, сторона СММ ОБСЕ сообщила о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины. Тогда как украинская делегация подчеркнула, что во время заседания ТКГ 22 мая ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны ВСУ.

Группа по безопасности обсудила новые участки разведение сил и средств. Пока что продолжаются консультации относительно необходимых условий для продолжения процесса разведения. А гуманитарная группа на следующем заседании планирует сформировать списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Сообщается, что политическая группа еще раз подчеркнула условия для проведения выборов на территории ОРДЛО Украины: вывод иностранных войск, разоружение военных формирований, получение Украиной контроля над границей, соблюдение украинского законодательства, обеспечение деятельности украинских СМИ, политических партий и международных наблюдателей.

Напомним, Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в ТКГ в Минске.

Как сообщалось, в МИД рассказали, какую роль Зеленский отвел боевикам "ЛДНР" в урегулировании ситуации на Донбассе.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/vidbulosya-chergove-zasidannya-tristoronnoyi-kontaktnoyi-gru-61345
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