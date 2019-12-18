Стало известно, как долго за госсчет будут охранять Порошенко

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Для пятого президента Украины (2014-2019 гг) Петра
Порошенко предусмотрена пожизненная охрана за государственный счет. Об этом
рассказали в Управлении государственной охраны (УГО), передает "Сегодня".
Как оказалось, сотрудники УГО все также охраняют и
других прошлых президентов Украины, среди них - Леонид Кравчук (1991-1994 гг), Леонид Кучма
(1994-2005 гг) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг). Пожизненная охрана за счет
государства будет и у нынешнего гаранта Владимира Зеленского. Как пояснили в
УГО, для глав государства предусмотрена госохрана в течении не только
пребывания на должности, а всей жизни. А вот потерять "защиту" можно в случае
импичмента. Так, пожизненной охраны лишился только Виктор Янукович.
Также сообщили, что охраной за госсчет обеспечивают
многих должностях лиц во время несения их службы. Согласно закону, к примеру, это
генеральный прокурор Украины или же глава Конституционного суда. Однако их охраняют
не пожизненно, а только в течении года после ухода с должности.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Дубилет отказался
от госохраны и прибегнул к услугам частной.
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