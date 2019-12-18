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Стало известно, как долго за госсчет будут охранять Порошенко

В Управлении государственной охраны рассказали, как долго оберегают за госсчет президентов Украины

сегодня, 09:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Для пятого президента Украины (2014-2019 гг) Петра Порошенко предусмотрена пожизненная охрана за государственный счет. Об этом рассказали в Управлении государственной охраны (УГО), передает "Сегодня".

Как оказалось, сотрудники УГО все также охраняют и других прошлых президентов Украины, среди них -  Леонид Кравчук (1991-1994 гг), Леонид Кучма (1994-2005 гг) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг). Пожизненная охрана за счет государства будет и у нынешнего гаранта Владимира Зеленского. Как пояснили в УГО, для глав государства предусмотрена госохрана в течении не только пребывания на должности, а всей жизни. А вот потерять "защиту" можно в случае импичмента. Так, пожизненной охраны лишился только Виктор Янукович.

Также сообщили, что охраной за госсчет обеспечивают многих должностях лиц во время несения их службы. Согласно закону, к примеру, это генеральный прокурор Украины или же глава Конституционного суда. Однако их охраняют не пожизненно, а только в течении года после ухода с должности.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Дубилет отказался от госохраны и прибегнул к услугам частной.

Источник: https://www.segodnya.ua/politics/v-ugo-rasskazali-kak-dolgo-budut-ohranyat-poroshenko-za-gosudarstvennyy-schet-1375922.html
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