Большинство россиян безразличны к Зеленскому или не знают о его деятельности, - опрос

Согласно опросу, 35% россиян ничего не знают о деятельности президента Украины Владимира Зеленского, а еще 29% - относятся к украинскому лидеру безразлично. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры.

Так, позитивное отношение к Зеленскому имеют 9% жителей РФ, а негативное – 21%. При этом, симпатий к украинскому президенту больше среди россиян 18-24 лет (19%), а неприязни – у более взрослого поколения, от 45 лет и выше (58%). Также сообщается, что на данный момент больше половины (53%) опрошенных характеризуют отношения между Россией и Украиной скорее как плохие. В результатах опроса говорится, что уменьшается количество россиян, верящих в восстановление дружеских, добрососедских отношений между странами. А вот все больше людей заявляют, что отношения между двумя соседскими странами будут ухудшаться и дальше.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что рейтинг Зеленского стремительно падает. Об этом заявили социологи после проведения опроса населения.