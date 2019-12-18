Большинство россиян безразличны к Зеленскому или не знают о его деятельности, - опрос

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Согласно опросу, 35% россиян ничего
не знают о деятельности президента Украины Владимира Зеленского, а еще 29% -
относятся к украинскому лидеру безразлично. Об
этом свидетельствуют результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения и Центра политической конъюнктуры.
Так, позитивное отношение к Зеленскому имеют 9% жителей
РФ, а негативное – 21%. При этом, симпатий к украинскому президенту больше среди
россиян 18-24 лет (19%), а неприязни – у более взрослого поколения, от 45 лет и выше (58%).
Также сообщается, что на данный момент больше половины (53%) опрошенных характеризуют
отношения между Россией и Украиной скорее как плохие. В результатах опроса
говорится, что уменьшается количество россиян, верящих в восстановление
дружеских, добрососедских отношений между странами. А вот все больше людей заявляют,
что отношения между двумя соседскими странами будут ухудшаться и дальше.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что рейтинг Зеленского стремительно падает. Об этом заявили социологи после проведения
опроса населения.
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