Рейтинг Зеленского снова подскочил вверх

По результатам декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своей работой удовлетворяет ожидания 62% украинцев. среди тех, которые ответили на вопросы социологического исследования. Об этом передает соцгруппа "Рейтинг".

Лишь 25% респондентов категорически не устраивает деятельность действующего гаранта.

Как отмечают социологи, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство - уменьшился с 33 до 25%.





По данным этого же опроса, деятельностью главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 36%, недовольны - столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Зато работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно, 21% - затруднились оценить.





Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% - недовольны, 30% - не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% - не удовлетворены, четверть не ответили на этот вопрос.





Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что сегодня проходит судебное заседание по скандальному делу "ПриватБанка".







