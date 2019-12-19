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Рейтинг Зеленского снова подскочил вверх

Более половины опрошенных украинцев довольны работой президента

сегодня, 11:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

По результатам декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своей работой удовлетворяет ожидания  62% украинцев. среди тех, которые ответили на вопросы социологического исследования. Об этом передает соцгруппа "Рейтинг". 

Лишь 25% респондентов категорически не устраивает деятельность действующего гаранта.

Как отмечают социологи, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство - уменьшился с 33 до 25%.

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По данным этого же опроса, деятельностью главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 36%, недовольны - столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Зато работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно, 21% - затруднились оценить.

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Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% - недовольны, 30% - не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% - не удовлетворены, четверть не ответили на этот вопрос.

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Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что сегодня проходит судебное заседание по скандальному делу "ПриватБанка".



Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_13-17_dekabrya_2019.html?fbclid=IwAR2QeKejIhjShVPBCzaLpP0h2OuOkHZ4G-E-741khr_lCq1HHyp_qVhKrZk
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