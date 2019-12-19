Зеленский назначил пострпеда Украины в ООН

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Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - сказано в документе.
Ранее Зеленский уволил с должности постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.
Сергей Кислица в 2014 году был назначен заместителем министра иностранных дел.
Кроме того, президент Зеленский назначил своими указами послов Украины в Китае, Катаре, Иордании и Молдове.
Как сообщал сайт "Комментарии", Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в Соединенных Штатах Америки.
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