Зеленский устроил чаепитие с детьми-сиротами, родители которых погибли на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в День Святого Николая в своем кабинете провел чаепитие с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой Баулой. Родители детей погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский предложил детям сесть в свое кресло и позвонить с рабочего телефона руководителю Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову. Кроме того, мальчики задали руководителям структур вопросы, которые беспокоят большинство украинцев.

В частности, у Богдана Зеленский вместе с детьми спросили, как дела в нашей стране, Гончарука попросили рассказать, когда в Украине наконец появятся нормальные дороги, а Баканову задали вопрос касательно того, когда в стране смогут победить коррупцию.

Ранее "Комментарии" писали о том, как сегодня проходила церемония открытия главной елки страны на Софийской площади в Киеве. Софийская площадь наряжена в новогоднее убранство: повсюду разноцветные иллюминации, яркие огоньки, огромные фигуры новогодних шаров и сказочных героев из "Щелкунчика".

