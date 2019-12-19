Зеленский устроил чаепитие с детьми-сиротами, родители которых погибли на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский в День Святого Николая в
своем кабинете провел чаепитие с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой
Баулой. Родители детей погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы
государства.
Зеленский предложил детям сесть в свое кресло и позвонить с
рабочего телефона руководителю Офиса президента Андрею Богдану,
премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову. Кроме того,
мальчики задали руководителям структур вопросы, которые беспокоят большинство
украинцев.
В частности, у Богдана Зеленский вместе с детьми спросили, как
дела в нашей стране, Гончарука попросили рассказать, когда в Украине наконец
появятся нормальные дороги, а Баканову задали вопрос касательно того, когда в
стране смогут победить коррупцию.
Ранее "Комментарии" писали о том, как сегодня проходила церемония
открытия главной елки страны на Софийской площади в Киеве. Софийская площадь наряжена в
новогоднее убранство: повсюду разноцветные иллюминации, яркие огоньки, огромные
фигуры новогодних шаров и сказочных героев из "Щелкунчика".
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