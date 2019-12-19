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Зеленский устроил чаепитие с детьми-сиротами, родители которых погибли на Донбассе

Мальчики, родители которых погибли на Донбассе, позвонили Богдану, Гончаруку и Баканову из кабинета президента

19 декабря 2019, 22:16
Автор:

• Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский в День Святого Николая в своем кабинете провел чаепитие с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой Баулой. Родители детей погибли во время боевых действий на Донбассе.  Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский предложил детям сесть в свое кресло и позвонить с рабочего телефона руководителю Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову. Кроме того, мальчики задали руководителям структур вопросы, которые беспокоят большинство украинцев.

В частности, у Богдана Зеленский вместе с детьми спросили, как дела в нашей стране, Гончарука попросили рассказать, когда в Украине наконец появятся нормальные дороги, а Баканову задали вопрос касательно того, когда в стране смогут победить коррупцию.

Ранее "Комментарии" писали о том, как сегодня проходила церемония открытия главной елки страны на Софийской площади в Киеве. Софийская площадь наряжена в новогоднее убранство: повсюду разноцветные иллюминации, яркие огоньки, огромные фигуры новогодних шаров и сказочных героев из "Щелкунчика".

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