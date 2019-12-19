Фейерверк и Щелкунчик: фото и видео церемонии открытия главной елки Украины

Сегодня, в День Святого Николая, в столице Украины зажгли главную елку страны. На торжественной церемонии открытия побывал и корреспондент издания "Комментарии".

Софийская площадь уже полностью нарядилась в новогоднее убранство: повсюду разноцветные иллюминации, яркие огоньки, огромные фигуры новогодних шаров и сказочных героев из "Щелкунчика". Новогодняя красотка засияла огнями в 19:00, но гулянья на площади не прекращались и до, и после. Тысячи жителей и гостей столицы в сегодняшний вечер собрались посмотреть на сияние главной елки страны. Дети катались на карусели, а взрослые лакомились вкусностями и горячими (а также горячительными) напитками, которых на площади огромный выбор. А еще среди народа нередко можно было встретить праздничных персонажей, к примеру – Святого Николая или Снеговика. Приятным сюрпризом для всех стал праздничный фейерверк.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что во время открытия главной елки столицы и Украины прошел праздничный концерт и карнавальное шествие. С Днем Святого Николая собравшихся поздравил мэр Киева Виталий Кличко.