Фейерверк и Щелкунчик: фото и видео церемонии открытия главной елки Украины

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Сегодня, в День Святого Николая, в столице Украины зажгли главную елку страны. На торжественной церемонии открытия побывал и корреспондент издания "Комментарии".
Софийская площадь уже
полностью нарядилась в новогоднее убранство: повсюду разноцветные иллюминации, яркие
огоньки, огромные фигуры новогодних шаров и сказочных героев из "Щелкунчика". Новогодняя
красотка засияла огнями в 19:00, но гулянья на площади не прекращались и до, и
после. Тысячи жителей и гостей столицы в сегодняшний вечер собрались посмотреть
на сияние главной елки страны. Дети катались на карусели, а взрослые лакомились
вкусностями и горячими (а также горячительными) напитками, которых на площади
огромный выбор. А еще среди народа нередко можно было встретить праздничных
персонажей, к примеру – Святого Николая или Снеговика. Приятным сюрпризом для
всех стал праздничный фейерверк.
Ранее "Комментарии"
рассказывали, что во время открытия главной елки столицы и Украины прошел праздничный концерт и карнавальное шествие. С Днем Святого Николая собравшихся
поздравил мэр Киева Виталий Кличко.
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