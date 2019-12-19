В Киеве зажглись огни на главной новогодней елке Украины, - ВИДЕОФАКТ

В День Святого Николая на Софийской площади в Киеве зажгли главную елку страны. На праздничном событии побывал и корреспондент издания "Комментарии".

По словам журналиста, на Софиевской площади - несколько тысяч человек и буквально негде упасть яблоку.

"Глинтвейн льется рекой и все собравшиеся ждут самого главного - зажжения огней на этой красавице", - сообщает наш корреспондент.





С праздником жителей и гостей Киева поздравил мэр города Виталий Кличко. В рамках открытия главной елки также состоялся встреча Святого Николая, карнавальное шествие и выступление оркестра НАОНИ. Церемония зажжения елки прошла в 19:00. А вскоре на сцене выступит группа "Друга Ріка".





Отметим, что сегодня засияли и главные елки по всем районам столицы.

Напомним, высота дерева равна более 20 метров, а для его создания пришлось использовать 400 сосен и пихт. Украшают новогоднюю красавицу 750 игрушек, а еще четыре км праздничных гирлянд. Кроме того, у главной елки установили восьмиконечную звезду из ярких огней. А еще там "поселились" герои сказки о Щелкунчике.





Также стало известно, что иллюминация и игрушки для главного новогоднего атрибута - праздничной елки - на Софийской площади в Киеве обошлась в 2,7 млн грн. Стилистика украшений выполнена в двух тематиках: украинской, региональной - Опошня, Полтавская игрушка, а также европейской, классической - история о Щелкунчике.





Ранее "Комментарии" писали, как украинцы празднуют День Святого Николая и какие традиции соблюдают.