Рейтинг Зеленского подрос: эксперты объяснили почему

Эксперт Украинского института будущего (УИБ) Илия Куса считает, что данные опроса соответствуют реальному положению вещей.



"Президентский рейтинг после выборов всегда скачет. Как правило, он в любом случае снижается, особенно под конец президентской каденции, - отмечает Куса. - Невозможно всем угодить. Всегда найдутся недовольные. Всегда придется выбирать между разными социальными группами, отвечая (или не отвечая) их ожиданием. В случае с Зеленским – вообще особый случай. Большая часть проголосовавших как за него, так и за партию "Слуга народа" - это был протестный электорат, который так голосовал, потому что хотел альтернативу всем старым политикам. Ожидания были очень высокие, даже в какой-то мере фантастические и сказочные. И большая часть населения, по моему мнению, просто ожидала, что вот придет новый президент и решит всех их проблемы. Конечно, такого не бывает".

И естественно, что при такой ситуации рейтинг пошел вниз. Сейчас чуть-чуть вырос, но эксперт УИБ уверен, что это ненадолго.

"Просто по той причине, что Зеленский не может выполнить всё и соответствовать ожиданиям всех, тем более, что часто эти ожидания противоречат друг другу, - объясняет Куса. – В данный момент рейтинг Зеленского достаточно высок. И, думаю, будет оставаться такими какое-то время по той причине, что весь негатив от действий новой власти пока скапливается в Верховной Раде и правительстве. Лично на президента он пока что не концентрируется".

"Коммуникационный кризис позади"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков связывает возобновившийся рост рейтинга Зеленского с тем, что президент и его команда практически нивелировали тот коммуникационный кризис, из-за которого рейтинг снижался раньше.

"Сейчас ситуация стабилизировалась. И даже такие негативные для власти моменты как споры вокруг рынка земли, вопрос кассовых аппаратов для малого бизнеса, из-за правильной коммуникации Офиса президента, практически не влияют на рейтинг Зеленского, - подчеркивает Быков. – Встреча в "нормандском формате", которой сумел-таки добиться президент Украины, также помогла укрепить рейтинг".

Подвижки в урегулировании конфликта на Донбассе, а также обмен пленными (даже частичный) могут еще более укрепить рейтинг Зеленского, считает глава ИНПОЛИТ.

"Ослабить рейтинг может введение рынка земли, вопреки мнению многих политиков и большинства украинцев", - предполагает эксперт.

"Росту рейтинга мешают скандалы"

Аналитик Михаил Подоляк, комментируя укрепление рейтинга президента, отметил, что качество государственного управления в целом совершенно не изменилось. Следовательно - никаких видимых трендов на улучшение нет.

"Вместо этого общество получило целый спектр больших и мелких скандальчиков, нелепостей и прочих недоразумений. Всё это точно не способствуют росту рейтингов. Ни личных, ни тем более "доверительных". К сожалению, надо вещи называть своими именами. И потому последние соц/исследования группы Рейтинг - это строго про маленькую ложь. Одну из множества маленьких сегодняшних лживых реальностей, - считает Подоляк. - Зачем это сделано? Банально. Чтобы человек и его окружение уютно себя чувствовало в теплой ванной комнате".

И такие картинки, по мнению аналитика, периодически будут появляться всё чаще.

"Картинки полного несоответствия реального отношения к Зе-команде и заявленных "социсследований". Пока в итоге всё в очередной раз оглушительно не рухнет, - отмечает Подоляк. - Что делать? Ничего - и всё. Работать, увольнять, реально просчитывать риски, перестать заниматься мимишными видеосъемками, почаще коммуницировать с теми, кто не свой… Но зачем? Это же сложно. Проще оплатить "правильное" социологическое исследование - и ещё немножко поспать в иллюзиях".

Как сообщал портал "Комментарии", по результатам декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своей работой удовлетворяет ожидания 62% украинцев. среди тех, которые ответили на вопросы социологического исследования.