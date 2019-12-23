Зеленский - политик 2019 года по версии украинцев

По результатам социологического опроса группы "Рейтинг", 47% украинцев считают президента Владимира Зеленского главным политическим героем в 2019 году. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

При этом, следующим по списку политиков уходящего года назвали лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - он завоевал 10% голосов респондентов, а действующий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - 9%, таким образом заняв третье место.

Юлия Тимошенко, глава партии "Батькивщина" - 8%

Петр Порошенко, пятый глава государства и действующий глава партии "Европейская солидарность" - 7%.

Святослав Вакарчук, лидер парламентской партии "Голос", прежний глава Кабинета министров Владимир Гройсман и бывший заключенный Кремля Олег Сенцов получили по 5% от всех опрошенных в период с 13 по 17 декабря.

В региональном разрезе человеком года Зеленского считает от 41% на западе до 57% на юге. Больше симпатиков на юге и востоке у Бойко, Медведчука, Рабиновича и Ахметова, в центре, на юге и востоке – у Разумкова, на западе и в центре – у Тимошенко, на западе – у Порошенко. Также на западе и в центре больше неопределившихся.

В возрастном разрезе у Бойко и Тимошенко значительно больше симпатиков у респондентов старше 60 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что карикатурный образ Владимира Зеленского появился на обложке итогового выпуска британского журнала Week. Там украинский президент находится в окружении других выдающихся фигур уходящего года, известных по всему миру и изображенных кистью шаржистов.