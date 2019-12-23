Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 23.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Зеленский - политик 2019 года по версии украинцев

47% опрошенных украинцев признали президента Владимира Зеленского топовым политиком на украинской арене

сегодня, 12:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

По результатам социологического опроса группы "Рейтинг", 47% украинцев считают президента Владимира Зеленского главным политическим героем в 2019 году. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

При этом, следующим по списку политиков уходящего года назвали лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - он завоевал 10% голосов респондентов, а действующий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - 9%, таким образом заняв третье место.

Юлия Тимошенко, глава партии "Батькивщина" - 8%

Петр Порошенко, пятый глава государства и действующий глава партии "Европейская солидарность" - 7%.

Святослав Вакарчук, лидер парламентской партии "Голос", прежний глава Кабинета министров Владимир Гройсман и бывший заключенный Кремля Олег Сенцов получили по 5% от всех опрошенных в период с 13 по 17 декабря.

В региональном разрезе человеком года Зеленского считает от 41% на западе до 57% на юге. Больше симпатиков на юге и востоке у Бойко, Медведчука, Рабиновича и Ахметова, в центре, на юге и востоке – у Разумкова, на западе и в центре – у Тимошенко, на западе – у Порошенко. Также на западе и в центре больше неопределившихся.

В возрастном разрезе у Бойко и Тимошенко значительно больше симпатиков у респондентов старше 60 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что карикатурный образ Владимира Зеленского появился на обложке итогового выпуска британского журнала Week. Там украинский президент находится в окружении других выдающихся фигур уходящего года, известных по всему миру и изображенных кистью шаржистов. 

Источник: https://interfax.com.ua/news/political/632094.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...