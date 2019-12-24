Зеленский подписал закон для "промышленного безвиза" с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора". Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

Как сообщало издание "Комментарии", 24 марта 2017 года в Верховную Раду поступил законопроект №6235 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно технических регламентов и оценки соответствия" и должен был привести отечественные требования в соответствие с европейскими.

Судьба законопроекта была непростой: уже в апреле документ отозвали на доработку и приняли в первом чтении лишь в марте 2018 года, а в феврале 2019 года вручили таблицу поправок. 28 февраля принятие документа во втором чтении было провалено – нашлись 173 голоса "за" вместо 226 необходимых.





Если Украина выполнит необходимую подготовительную работу в контексте вопроса о запуске промышленного безвиза, соответствующая оценочная миссия Евросоюза (ЕС) может прибыть в Киев уже в первой половине 2020 года

Напомним, что Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции или механизм, который может позволить украинским производителям обходиться без европейской сертификации. Достаточно будет наносить на свою экспортную продукцию знак СЕ и продавать ее в Евросоюзе без прохождения дополнительных процедур сертификации товара.

По словам экспертов, это позволит не только облегчить доступ на европейские рынки до 20% отечественного экспорта в страны Евросоюза, но и улучшит конкурентные позиции нашей страны при выходе на другие рынки и сделает более инвестиционно привлекательной экономику.