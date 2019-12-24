Зеленский поздравил украинцев по всему миру с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с наступлением святого вечера всех украинцев, которые со своими семьями приняли решение отмечать Рождество 25 декабря. Свои напутствия в главный христианский праздник глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом", - указано в сообщении Зеленского.

Глава государства призвал оставить разногласия и споры в честь этого судьбоносного события, почитаемого не только среди христиан, но и последователей других монотеистических верований.

"В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашей принятие друг друга, уважения, с нашего умения любить", - завершил Зеленский, пожелав украинским семьям благоденствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство украинцев по-прежнему не во восторге от затеи Украинской Православной церкви о перенесении официальной даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.