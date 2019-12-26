Стало известно, как будут встречать новогодние праздники первые лица страны

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Президент Украины Владимир Зеленский отметит новый год в государственной резиденции "Синегора", которая расположена возле села Гута Ивано-Франковской области. . Об этом рассказали источники “Страны”.
Кроме главы государства в резиденции будет его жена, глава ОП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной и все заместители главы ОП со своими супругами.
Будет ли там премьер Алексей Гончарук, пока что не известно.
Также сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков
встретит Новый год дома, а первый помощник Сергей Шефир собирается с семьей за
границу.
Отметим, что в прошлом году в резиденции "Синегора" новый год праздновал пятый президент Петр Порошенко.
Как сообщало издание "Комментарии", не за горами самый долгожданный праздник года, поэтому пора подготовить подарки самых близким людям и друзьям. Многие мучаются в догадках, какой же сюрприз устроить своим родным, ведь купить в магазине любой подарок проще простого, а хочется удивить чем-то необычным и оригинальным. Представляем вам подборку новогодних сладостей, которые точно не оставят никого равнодушными.
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