Стало известно, как будут встречать новогодние праздники первые лица страны

Президент Украины Владимир Зеленский отметит новый год в государственной резиденции "Синегора", которая расположена возле села Гута Ивано-Франковской области. . Об этом рассказали источники “Страны”.

Кроме главы государства в резиденции будет его жена, глава ОП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной и все заместители главы ОП со своими супругами.

Будет ли там премьер Алексей Гончарук, пока что не известно.

Также сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год дома, а первый помощник Сергей Шефир собирается с семьей за границу.

Отметим, что в прошлом году в резиденции "Синегора" новый год праздновал пятый президент Петр Порошенко.

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