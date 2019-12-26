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Стало известно, как будут встречать новогодние праздники первые лица страны

Зеленский будет праздновать Новый год с Богданом

сегодня, 13:44
Автор:

• Наталья Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский отметит новый год в государственной резиденции "Синегора", которая расположена возле села Гута Ивано-Франковской области. . Об этом рассказали источники “Страны”.

Кроме главы государства в резиденции будет его жена, глава ОП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной и все заместители главы ОП со своими супругами. 

Будет ли там премьер Алексей Гончарук, пока что не известно. 

Также сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год дома, а первый помощник Сергей Шефир собирается с семьей за границу.

Отметим, что в прошлом году в резиденции "Синегора" новый год праздновал пятый президент Петр Порошенко.

Как сообщало издание "Комментарии", не за горами самый долгожданный праздник года, поэтому пора подготовить подарки самых близким людям и друзьям. Многие мучаются в догадках, какой же сюрприз устроить своим родным, ведь купить в магазине любой подарок проще простого, а хочется удивить чем-то необычным и оригинальным. Представляем вам подборку новогодних сладостей, которые точно не оставят никого равнодушными.

Источник: https://strana.ua/news/241459-hde-zelenskij-i-bohdan-otmetjat-novyj-hod-i-kakim-budet-obrashchenie-prezidenta.html
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