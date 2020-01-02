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Бодрячком 1 января: Зеленского сфотографировали на украинском горнолыжном курорте

Фото с украинским президентом Владимиром Зеленским с горнолыжного курорта в Карпатах опубликовали в соцсети

сегодня, 12:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января наступившего года провел на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах. Фотографию с президентом опубликовал на своей странице в Instagram пользователь kolia_sofron.

Фото украинца с президентом в полной лыжной экипировке мгновенно разлетелось по онлайн-сообществам, посвященным Зеленскому. В социальных сетях пишут, что президент заслужил отдых, поддерживают, что для досуга выбрал украинский горнолыжный курорт. Многие отметили, судя по фотографии, что у президента бодрый и позитивный вид после новогодней ночи. Пользователи отмечают, что после активной работы президент решил активно отдыхать.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как будут встречать новогодние праздники первые лица страны. Так, президент Украины Владимир Зеленский встречал новый год в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута Ивано-Франковской области, вместе с семьей и главой Офиса президента (ОП) Андреем Богданом. Также там собрались заместители ОП и их вторые половинки. Отметим, что пятый президент страны Петр Порошенко встречал в этой резиденции Новый год в 2019 году.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B6xy_K-lRYG/
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