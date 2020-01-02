Бодрячком 1 января: Зеленского сфотографировали на украинском горнолыжном курорте

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Президент Украины Владимир Зеленский 1 января наступившего года провел на горнолыжном
курорте Буковель в Карпатах. Фотографию с президентом опубликовал на своей
странице в Instagram пользователь kolia_sofron.
Фото украинца с президентом в полной лыжной экипировке мгновенно разлетелось по онлайн-сообществам, посвященным Зеленскому. В социальных сетях пишут, что президент заслужил отдых, поддерживают, что для досуга выбрал украинский горнолыжный курорт. Многие отметили, судя по фотографии, что у президента бодрый и позитивный вид после новогодней ночи. Пользователи отмечают, что после активной работы президент решил активно отдыхать.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как будут встречать
новогодние праздники первые лица страны.
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