Зимние каникулы Зеленского продолжились на Ближнем Востоке

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Глава государства Владимир Зеленский вместе с семьей отправился в государство рядом с Ближним Востоком, Оман, где продолжится его зимний отпуск. Об этом сообщил Офис президента.
Так, по сообщению ведомства, гарант Украины запланировал в Омане ряд встреч на высоком уровне, а все затраты за эту поездку целиком возложены на личные счета Зеленских.
Президент намерен обсудить с правительством восточного государства внешние торгово-экономические отношения, привлечение инвестиций, а также скрепление дипломатических контактов со страной на Аравийском полуострове.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимира Зеленского запечатлели на горнолыжном курорте Буковель, где президент вместе с семьей встретил Новый год и катался на лыжах.
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