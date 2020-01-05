Зимние каникулы Зеленского продолжились на Ближнем Востоке

Глава государства Владимир Зеленский вместе с семьей отправился в государство рядом с Ближним Востоком, Оман, где продолжится его зимний отпуск. Об этом сообщил Офис президента.

Так, по сообщению ведомства, гарант Украины запланировал в Омане ряд встреч на высоком уровне, а все затраты за эту поездку целиком возложены на личные счета Зеленских.

Президент намерен обсудить с правительством восточного государства внешние торгово-экономические отношения, привлечение инвестиций, а также скрепление дипломатических контактов со страной на Аравийском полуострове.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимира Зеленского запечатлели на горнолыжном курорте Буковель, где президент вместе с семьей встретил Новый год и катался на лыжах.



