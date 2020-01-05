Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей зарубежной поездки встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Как передает Офис президента, стороны обсудили укрепление отношений между странами и наращивание торгово-экономического сотрудничества.

В пресс-службе главы государства отметили: "Был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 млн долларов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов".

Зеленский также заявил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана. "Президент акцентировал внимание на таких промышленных отраслях, как энергетика, туризм, строительство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры,сельское хозяйство, медицина", - говорится в сообщении Офиса президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья президента с горнолыжного курорта Карпат отправилась в Оман, где у Зеленского пройдет ряд встреч с главами государства.