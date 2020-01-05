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Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана

Стороны обсудили укрепление отношений между странами

сегодня, 20:49
Автор:

• Ростопира Наталья

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей зарубежной поездки встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Как передает Офис президента, стороны обсудили укрепление отношений между странами и наращивание торгово-экономического сотрудничества.

В пресс-службе главы государства отметили"Был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 млн долларов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов".

Зеленский также заявил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана. "Президент акцентировал внимание на таких промышленных отраслях, как энергетика, туризм, строительство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры,сельское хозяйство, медицина", - говорится в сообщении Офиса президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья президента с горнолыжного курорта Карпат отправилась в Оман, где у Зеленского пройдет ряд встреч с главами государства.

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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/1855480971263428
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