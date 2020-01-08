Поездка Зеленского в Оман: оценки и возможные последствия вояжа президента

Украинские СМИ выяснили, что президент Владимир Зеленский вскоре после встречи Нового года на Западе Украины, улетел в Оман (государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова). Якобы отправился туда за свой счет "развивать торгово-экономические и дипломатические отношения". Учитывая попытку скрыть визит, оппоненты заявили, что речь идет, скорее всего, о семейном отдыхе. Некоторые даже проводят параллели с Мальдивским отдыхом Порошенко, который в свое время ударил по рейтингу пятого президента. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно того, с чем всё же был связан визит Зеленского в Оман (прерванный из-за катастрофы "Боинга" в Иране), и почему его в какой-то мере пытались скрыть.

"Поездка в Оман не уменьшит популяции "фансектора" Зеленского"

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что нельзя говорить об обмане в данном конкретном случае. И подчеркивает, что Зе Команда как не говорила - так и не будет говорить всей правды о намерениях своего "патрона".

"Главное - создать образ мудрого лидера, который беспокоится о развитии страны и днем, и ночью, в Украине и в Омане. Образ "мудрого лидера", которым Зеленский не был и никогда не станет, так как он - несамостоятельная политическая фигура, или же является политическим любителем с высокой политической застенчивостью, - говорит политэксперт. – Данная поездка не уменьшит популяции "фансектора" Зеленского. Для них это - просто рабочая поездка их политического любимца. И - никаких параллелей с историей отдыха пятого президента Порошенко на Мальдивах. Для меня это - базовый рабочий визит, который еще должен пройти все аспекты внутренней экономической подготовки".

По мнению Гаврилюка, поездки Зеленского в Оман свидетельствует, что при нем никакого экономического прорыва или чуда ожидать не стоит.

"Все реформы заключаются в "затягивании поясов", а также - в приватизации украинской экономики иностранцами", - резюмирует эксперт, не исключая, что среди таких "приватизаторов" могут быть и россияне.

"Вокруг отдыха Зеленского пытаются раздуть очередной скандал"

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Валентин Гайдай считает, что вокруг отдыха Зеленского в Омане искусственно раздули или пытаются раздуть очередной скандал.

"Проколов у Зеленского и его команды - вагон и маленькая тележка. Чего только стоят недавние слова гаранта по поводу обмененных беркутовцев - "я бы отдал 100 беркутовцев ради одного украинского разведчика", то есть противопоставление одних граждан Украины другим. Но конкретно за отдых в Омане, я считаю, не стоит придираться к президенту, - отмечает Гайдай. - Единственный момент - за чьи деньги он туда поехал и снимал отель? Официальные встречи с чиновниками Омана не могут служить оправданием оплаты поездки за счет госбюджета, потому что визит не анонсировался, у него нет статуса официального, государственного или рабочего. Это визит частный, а значит должен оплачиваться за счет Зеленского. Поэтому, за чей счет он туда летал - должны установить компетентные органы".

По мнению эксперта УИАМП, президент особо и не скрывал своей поездки.

"Скорее всего, это действительно была туристическая поездка, во время которой глава государства совмещает приятное с полезным - и отдых и встречи с чиновниками Омана, - продолжает Гайдай. - Имеет ли он на это право? Думаю да, ведь шли новогодние праздники. Парламент не работал, правительство - в дежурном режиме. Так что, по большому счету, президент имел право на такую поездку".

Критикуя вояж президента, оппонентам Зеленского надо быть осторожнее, уверен эксперт.

"Ведь довольно часто его критики являются симпатиками экс-президента Порошенко. А он - и был, и есть фигурантом нескольких скандалов, связанных с отдыхом - в 2018 году на Мальдивах, когда он действительно путешествовал инкогнито и до сих пор непонятно - за чей счет, и сейчас, когда его заметили на VIP яхте в районе Сейшел, - отмечает Гайдай. - Поэтому, не стоит делать из мухи слона вокруг отдыха Зеленского. Всё равно, как и где отдыхает президент или высокопоставленный чиновник, известный политик, если только этот отдых за его счет".

Встречи на скорую руку и версия о "деньгах Коломойского"

Политический консультант Ярослав Божко считает, что визит Зеленского в Оман ознаменовался очередным коммуникационным провалом.

"Вначале визита пресс-секретарь Зеленского - Юлия Мендель – обозначила, что полет президента происходит в частном порядке за его счет. Однако позже были организованы встречи с Оманскими чиновниками. Они были проведены на скорую руку и с явными нарушениями диппротокола, - отмечает Божко. – А потому основной целью полета Зеленского в Оман всё же можно считать отдых".

По словам политконсультанта, есть довольно конспирологическая версия о деньгах Коломойского в Омане, вопрос о которых якобы полетел решать Зеленский.

"Однако никакой целостной информации, однозначно подтверждающей эту теорию, нет", - подчеркивает Божко.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и экстренно возвращается в Киев из-за крушения самолета с украинцами на борту в Иране.