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Запад поблагодарил Зеленского за освобождение Асеева и Галазюка при обмене пленными

Оба журналиста работали на европейском ресурсе "Радио Свобода"

сегодня, 20:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Руководители Агентства США по глобальным медиа (US Agency for Global Media) и "Радио Свободная Европа" - "Радио Свобода" поблагодарили президенту Украины Владимиру Зеленскому за его роль в освобождении журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка при обмене удерживаемыми лицами, который произошел накануне Нового 2020 года. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Я пишу от имени US Agency for Global Media (USAGM) и нашего Совета руководителей, чтобы поблагодарить вас за поддержку, оказанную вами и вашей администрацией в освобождении сотрудников "Радио Свободная Европа"/Радио "Свобода" Станислава Асеева и Олега Галазюка 29 декабря 2019 ", - говорится в письме исполнительного директора USAGM Гранта Тернера на имя президента Владимира Зеленского от 9 января.

Тернер отметил, что освобождение журналистов, захваченных в 2017 году во время работы в Донецке поддерживаемыми Россией сепаратистами, вдохновило не только USAGM и сообщество свободной прессы, но и многих журналистов, которые испытывают несправедливых атак.

Президент "Радио Свободная Европа" - "Радио Свобода" Джейми Флай в своем письме Зеленскому от 13 января также поблагодарил украинского президента за "незаменимую роль" в освобождении Асеева и Галазюка.

Он отметил, что было много кандидатов на обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря. "Включение Стаса и Олега показывает приверженность Украины свободной прессе", - считает Флай.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что освобождение Станислава Асеева стояло острой повесткой для украинского правительства.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/635321.html
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