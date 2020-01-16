"Настоящие легенды и лучший пример": Зеленский обратился к "киборгам"

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Сегодня, 16 января, в Украине чествуют память погибших украинцев, которые пали в ожесточенном бою с сепаратистами у Донецкого аэропорта в 2015 году, а также выражают свое признание тем, кто вышел оттуда живым. Официальное обращение к героям битвы на Донбассе сделал и глава государства Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
"Каждый знает, что "киборг" - это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой", - указано в сообщении президента.
Действительно, масштаб и жестокость битвы прославили ее участников как киборгов, которые имеют колоссальные силы, многократно превышающие человеческие ресурсы.
"Вы - живые и павшие - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину", - обратился к защитникам лидер нации.
Также Владимир Зеленский отметил мужество и стойкость украинских солдат и добровольцев, которые оказались сильнее стен из бетона и стали.
"Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли!", - заключил глава государства, добавив, что для украинского народа его герои всегда живы и останутся в памяти.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменились сроки и возраст для военного призыва.
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