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Зеленский поедет в Израиль: подробности

В Израиле глава государства Владимир Зеленский будет находиться два дня

21 января 2020, 09:35
Автор:

• Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский 23-24 января будет находиться в Израиле с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП).

На протяжении этих дней глава государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, отметили в ОП, Зеленский проведет переговоры с руководством Израиля, а также встретится с представителями израильских деловых кругов.

Напомним, завтра, 22 января, Зеленский посетит Швейцарию, где выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношение к религии. По его словам, позиция относительно религии изменилась, по сравнению с убеждениями в детстве.

"У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня важными и личными", - сказал Зеленский.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zdijsnit-robochij-vizit-do-izrayilyu-59341
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