Зеленский поедет в Израиль: подробности

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Президент Украины Владимир
Зеленский 23-24 января будет находиться в Израиле с рабочим визитом. Об этом
сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП).
На протяжении этих дней глава
государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста,
посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, отметили в
ОП, Зеленский проведет переговоры с руководством Израиля, а также встретится
с представителями израильских деловых кругов.
Напомним, завтра, 22 января,
Зеленский посетит Швейцарию, где выступит на Всемирном экономическом форуме
в Давосе.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что Зеленский рассказал о своем еврейском детстве и отношение к религии. По его словам, позиция относительно
религии изменилась, по сравнению с убеждениями в детстве.
"У меня было одно
отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии
и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я
верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня важными
и личными", - сказал Зеленский.
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