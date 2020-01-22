Зарплата Зеленского: президент за год получил меньше, чем глава ОП Богдан

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Президент Украины
Владимир Зеленский в декабре не получал 13-ую "праздничную" зарплату, а только обычный оклад, как и в другие месяцы. Об этом передают "Українські новини".
По данным Государственного
управления делами, президент получает фиксированную зарплату суммой 28 тыс грн. Отметим, что в декабре гарант получил оклад без "праздничных" надбавок или
же премий. Всего за 2019 год (с 20 мая по 31 декабря) Зеленскому было начислено
208 727 грн, из которых 40 тыс - уплачено в счет налогов. Главе Офиса
президента Андрею Богдану начислена большая, чем у президента, сумма за прошлый
год – 218 746 тыс.
Напомним, зарплаты
заместителей министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея
Милованова выше, чем у их руководителя.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала свою
зарплату несоизмеримой с потребностями киевлянки. Так, она заявила, что оклад в
размере 36 тыс грн в месяц
недостаточен для того, чтоб делать сбережения и в будущем родить и обеспечивать
ребенка.
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