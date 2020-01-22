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Зарплата Зеленского: президент за год получил меньше, чем глава ОП Богдан

Президент Владимир Зеленский получает зарплату меньше, чем «жалующиеся министры»

22 января 2020, 13:28
Автор:

• Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре не получал 13-ую "праздничную" зарплату, а только обычный оклад, как и в другие месяцы. Об этом передают "Українські новини".

По данным Государственного управления делами, президент получает фиксированную зарплату суммой 28 тыс грн. Отметим, что в декабре гарант получил оклад без "праздничных" надбавок или же премий. Всего за 2019 год (с 20 мая по 31 декабря) Зеленскому было начислено 208 727 грн, из которых 40 тыс - уплачено в счет налогов. Главе Офиса президента Андрею Богдану начислена большая, чем у президента, сумма за прошлый год – 218 746 тыс.

Напомним, зарплаты заместителей министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова выше, чем у их руководителя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала свою зарплату несоизмеримой с потребностями киевлянки. Так, она заявила, что оклад в размере 36 тыс грн в месяц недостаточен для того, чтоб делать сбережения и в будущем родить и обеспечивать ребенка.


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Источник: https://ukranews.com/news/678881-zarplata-zelenskogo-za-2019-nizhe-dekabrskih-premij-v-kabmine
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